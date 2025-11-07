Un hombre violó la restricción perimetral por violencia familiar y se metió a la casa de su expareja en Córdoba. La secuencia tuvo un giro inesperado: la mujer logró escaparse, lo dejó encerrado y activó el botón antipánico.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Martín García al 300, en el barrio San Martín. El hombre, que quedó detenido, tenía una orden judicial por “violencia familiar”.

Según el parte de la policía cordobesa, el procedimiento comenzó cuando el sistema de monitoreo recibió la activación del botón del control antipánico de la dueña de casa.

Puede interesarte

“La mujer testificó que su expareja irrumpió dentro de su casa, la amenazó y que pretendió agredirla. Pudo escaparse y dejarlo encerrado dentro de la vivienda. Esto permitió que cuando llegaron los efectivos pudieran aprehenderlo”, confió una fuente investigativa.

Puede interesarte

En el video que divulgó el 911 se puede ver cómo la mujer recibió a los agentes policiales en la vereda y les explicó lo que ocurría. Luego, los agentes ingresaron a la casa y detuvieron al hombre, que fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la justicia.

En esa línea, la Policía detalló que el hombre contaba con una orden judicial de restricción vigente por violencia familiar.