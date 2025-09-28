En las últimas horas, la Policía de Córdoba abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 22 años. Según reconstruyeron, una bala le quitó la vida cuando estaba en una barbería. No obstante, no se determinó si se habría tratado de un accidente o de un ataque premeditado.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en un negocio de barrio Müller, en Córdoba capital, cuando la víctima se encontraba en el interior del local. Aparentemente, todo transcurría con normalidad hasta que el hombre se desplomó en el suelo tras recibir un disparo en el cuello.

Como consecuencia del disparo, el joven murió en el instante. Luego de que dieran aviso a las autoridades, un servicio de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso del joven. Asimismo, indicaron que el hecho involucró la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas en un local situado en la calle Solares al 40.

Según la información proporcionada por El Doce.tv, un adolescente de 16 años que se encontraba presente en la barbería abandonó la escena tras el incidente. A pesar de esto, minutos después se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, han asumido la investigación del caso. Ambas dependencias trabajarán para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y esclarecer si se trató de un homicidio o de un accidente durante la manipulación del arma.