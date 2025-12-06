Un aberrante hecho tuvo lugar en Córdoba, capital de la provincia homónima, donde una mujer de 75 años denunció que fue violada por un ladrón, que luego le robó en su departamento situado en el barrio General Paz. La víctima realizó la presentación judicial y el delincuente fue detenido por la Policía.

De acuerdo con el parte policial, un sujeto desconocido ingresó al hogar, ubicado en las calles Catamarca y Ovidio Lagos, lo que generó la inmediata reacción de la adulta mayor, quien gritó desesperada, lo que alertó a los vecinos del barrio.

"Una señora gritó, la vecina de abajo escuchó y llamó al 911”, relató a la prensa un hombre que vive en la casa lindera, e indicó que pesar de ello, el sujeto logró fugarse por unas horas. “Vio que estaba la Policía afuera, volvió a subir por las escaleras al departamento de la señora y ahí se escabulló por el contrafrente y por los techos de las casas vecinas”, contó.

Por otro lado, indicó que -según su punto de vista- el objetivo del sospechoso era ni más ni menos que tener acceso carnal con la mujer. "Desde un principio, la intención que tuvo fue violarla. Después se supo que robó dinero, pero la principal intención era eso”, destacó.

El sospechoso fue detenido

Según un mensaje que se difundió por las redes socailes, uno de los vecinos le tomó una foto al delincuente y la imagen circuló y de forma inmediata. Por la mañana de este sábado 6 de diciembre, otro vecino identificó al sospechoso y la policía lo aprehendió en la calle Arenales 520, en el barrio Juniors.

Cabe destacar que la damnificada ya hizo la denuncia en el Polo de la Mujer y las autoridades le practicaron estudios para evaluar su estado de salud. Mientras tanto, aguarda en reposo junto a familiares y seres queridos.

Un grupo de testigos, quienes declararán en la causa, manifestaron su enojo con el gobierno provincial porque entre cinco patrulleros no atraparon al sujeto. “Estamos sintiendo mucha impotencia y la falta de accionar de la Policía”, señalaron, indignados.