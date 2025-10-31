Una comerciante de barrio Pueyrredón apuntó que todas las noches la misma persona se detiene frente a su local y se lleva los pinos y las plantas de lavanda del cantero principal

Una cámara de seguridad captó una escena que, aunque breve, resume un problema cada vez más común en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. En plena madrugada, una mujer se detuvo frente a un patio de comidas ubicado sobre avenida Patria al 1400, se inclinó sobre uno de los canteros y, sin prisa, arrancó un pino del suelo. La imagen, lejos de ser un caso aislado, fue publicada por la dueña del local como prueba de una seguidilla de robos insólitos que se repiten cada noche.

“No es la primera vez”, dijo la comerciante al explicar que la misma persona regresa una y otra vez. Según su testimonio, ya se llevó varios pinos y también plantas de lavanda que decoraban el frente del negocio, inaugurado hace apenas un mes.

“Hace varias noches pasa la misma chica y nos roba los pinos y las plantas de lavanda. Hoy a las 6.15 pasó y se llevó los pinos que ya están más crecidos”, detalló.

El video compartido muestra el momento exacto en que la mujer, sola y caminando por la vereda, actúa con total naturalidad. Se detiene, observa, y con movimientos calculados retira uno de los ejemplares que ya había echado raíces. No es un hurto al voleo. La secuencia revela un patrón: la misma persona, el mismo objetivo, casi siempre a la misma hora.

Pero eso no es todo. El entorno inmediato del patio de comidas también se ve afectado. La comerciante señaló que la peluquería lindera fue víctima de un robo en los últimos días. “Son de la misma junta de esta chica que roba plantas. Rompieron el vidrio y entraron a robar”, afirmó. Aunque no se conocen mayores detalles del hecho, el señalamiento apunta a un grupo de personas que frecuenta la zona con fines delictivos.

La situación, según describió la mujer, se agrava con la falta de presencia policial. En su relato, pintó un panorama habitual para quienes trabajan o viven en el barrio. “La inseguridad es bárbara. No podés estar tranquilo. Hay motochoros a toda hora y al mediodía siempre pasa algo. La Policía directamente no anda”, resumió.

Con más de un episodio en menos de un mes y sin respuestas por parte de las autoridades, la comerciante decidió hacer pública la denuncia con la intención de visibilizar lo que ocurre.