Un hombre se arrojó dentro de un aljibe para salvar a su pequeña hija, de cuatro años, quien había caído al pozo mientras jugaba en una finca en Cosquín, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, la capital provincial.

El hecho se produjo en una casa de esa localidad, en el valle de Punilla, cuando la pequeña cayó accidentalmente dentro del aljibe, de unos diez metros de profundidad. Al darse cuenta de lo sucedido, su padre no dudó en tirarse dentro del pozo para ayudar a la niña.

Allí, el hombre y su hija aguardaron la llegada del personal de Bomberos de Cosquín, quienes acudieron rápidamente a la casa, ubicada en la zona sur.

Puede interesarte

Ambos fueron entregados inmediatamente al servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que solo tenían lesiones leves, aunque quedaron en observación por prevención. En el operativo también participó la Guardia Urbana Municipal y la Policía provincial.