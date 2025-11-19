Un operativo contrarreloj desplegado por la Guardia Costera de Corea del Sur logró rescatar a las 267 personas que viajaban a bordo de un transbordador que naufragó este martes frente a la costa occidental del país. Según informaron las autoridades, solo tres pasajeros sufrieron heridas leves.

El siniestro ocurrió cerca de una isla del distrito de Sinan, a unos 310 kilómetros al suroeste de Seúl. La alerta se emitió alrededor de las 20:17 (hora local), cuando la embarcación —que se dirigía desde la isla turística de Jeju hacia la ciudad portuaria de Mokpo— reportó un fuerte impacto.

El barco chocó contra una roca sumergida

De acuerdo con la agencia Yonhap, el transbordador, de 26.546 toneladas, habría golpeado una roca sumergida mientras se aproximaba a la isla. El impacto provocó una fractura en la proa y una peligrosa inclinación, aunque no se registró ingreso de agua.

Varios pasajeros difundieron en redes sociales la situación en tiempo real y relataron que, tras un estruendo, se les ordenó colocarse los chalecos salvavidas y subir a la cubierta superior.

Un rescate a gran escala

Para la evacuación se movilizó un importante operativo: 17 botes patrulla, cuatro embarcaciones de rescate, un avión y un equipo especial. Los pasajeros fueron retirados a través de la rampa de popa —habitualmente usada para cargar vehículos— debido a la inclinación del barco, que llevaba 118 vehículos a bordo.

Mientras tanto, 21 tripulantes permanecieron en la nave para colaborar con las maniobras.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, ordenó garantizar un rescate rápido y evitar víctimas. En la misma línea, el primer ministro Kim Min-seok instruyó a las autoridades a disponer de todos los recursos disponibles.

La Guardia Costera confirmó que el rescate concluyó exitosamente a las 23:27, hora local.