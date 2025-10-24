Una mujer murió y otras ocho personas sufrieron intoxicación por humo en el incendio de un edificio de cinco pisos en la ciudad de Osan, a 35 kilómetros de la Seúl. El siniestro comenzó cuando una vecina del inmueble intento matar una cucaracha con un “lanzallamas” casero.

Un método peligroso y viral

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del lunes, cuando la vecina intentó matar al insecto usando un “lanzallamas” improvisado con un aerosol inflamable y un encendedor. La situación se descontroló rápidamente: la cama y una pila de basura se prendieron fuego, y las llamas se propagaron por todo el edificio.

Huida desesperada y tragedia

En el quinto piso vivía una pareja con su bebé. Al notar que el humo bloqueaba la salida por la escalera, decidieron pasar al niño por la ventana hacia un edificio vecino, a menos de un metro de distancia. El hombre logró escapar, pero su pareja, de unos 30 años, cayó mientras intentaba seguirlo y murió cinco horas después en el hospital.

Otras ocho personas sufrieron intoxicación por el humo, pero el bebé sobrevivió. Los bomberos lograron controlar el incendio en 40 minutos.

Investigación y advertencia de las autoridades

La policía informó que la mujer responsable del fuego podría enfrentar cargos por negligencia con resultado de muerte. Las autoridades alertaron sobre los riesgos de usar productos inflamables para combatir insectos, una práctica que se viralizó en redes sociales y ya provocó otros incidentes graves.