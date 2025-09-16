El ladrón intentó apoderarse de dinero y joyas, pero fue sorprendido por un trabajador y retenido hasta la llegada de la Policía.

Un intento de robo ocurrió este lunes alrededor de las 14:30 en una joyería del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes, cuando un delincuente encapuchado y armado con un destornillador ingresó al local.

Una vez adentro del negocio, el ladrón amenazó a un empleado y fue reducido por un segundo trabajador junto a vecinos de la zona.

Puede interesarte

El asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad

El ladrón, que había ingresado con el rostro cubierto y un destornillador en la mano, amenazó a uno de los empleados para exigirle dinero y joyas.

En ese momento, un segundo trabajador que estaba en el baño intervino y, en conjunto con su compañero, lograron reducirlo. Toda la secuencia quedó grabada en el sistema de videovigilancia del comercio.

Puede interesarte

La rápida reacción de los vecinos permitió la detención

Tras inmovilizar al delincuente, los empleados pidieron ayuda y vecinos del barrio acudieron de inmediato.

Entre todos lo retuvieron hasta que llegaron efectivos policiales, quienes procedieron a la detención y traslado del sospechoso a la comisaría para quedar a disposición de la Justicia.