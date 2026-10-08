Un hombre de 37 años fue asesinado en el asentamiento del barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes, mientras intentaba recuperar una motocicleta que le habían robado. Por el hecho, tres adultos fueron detenidos y un adolescente quedó imputado en la investigación.

La víctima fue identificada como Gustavo González, de 37 años. Tras la alerta de su pareja a la Policia, los agentes recorrieron la zona y encontraron al hombre sin vida en la vía pública, con heridas punzocortantes.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo. De acuerdo con el relato de la mujer, González había ido a recuperar una motocicleta que le habían robado. En ese contexto, se cree que se produjo una pelea previa, que derivó en el brutal ataque.

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La Policía de Corrientes realizó cuatro allanamientos en menos de 24 horas para reunir elementos y localizar a los presuntos responsables. Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, un menor de edad fue demorado durante los operativos. Luego, fue entregado a sus padres. Sin emabrgo, quedó formalmente imputado y continúa vinculado a la causa.

La madre de dos de los detenidos afirmó que sus hijos no participaron del homicidio y sostuvo que los responsables del ataque continúan en libertad. También adelantó que se presentará ante la Justicia para acompañar la defensa de ambos.

La causa acumula videos de las cámaras de seguridad privadas, un dispositivo DVR e imágenes aportadas por residentes de la zona. Ese material será analizado por los peritos para precisar cómo ocurrió el homicidio e identificar el rol que habría tenido cada persona involucrada.

Por su parte, la pareja de Gustavo González, sostuvo en diálogo con Radio Sudamericana que la victima no formaba parte de ninguna banda. También denunció que, tras el ataque, intentaron trasladarlo a un hospital, pero que la Policía se los habría impedido.

La declaración de la pareja refuerza la hipótesis de que el intento de recuperar la moto fue el desencadenante del hecho, aunque la Fiscalía aún debe establecer la secuencia completa del ataque y la participación de los detenidos.

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Vecinos del asentamiento señalaron que los enfrentamientos entre grupos de distintos barrios se repiten en la zona desde hace una semana. Según esos testimonios, las peleas se concentraban durante la noche y reunían a personas que llegaban desde Villa 21, Lomas del Mirador y Ongay. Los residentes asociaron esos episodios con una disputa territorial.

El despliegue fue coordinado por la fuerza provincial, peritos y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC). La causa permanece en etapa de investigación, mientras la fiscalía evalúa las pruebas recolectadas en los allanamientos.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores no pudieron determinar si la víctima portaba algún arma al momento de la agresión. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia y otras pericias. En tanto, la motocicleta fue hallada y quedó incorporada a la investigación.