Un hombre de 37 años irrumpió en una vivienda en la que vivían tres hermanas, todas ellas adultas mayores, y cometió un violento robo. A las pocas horas fue detenido por la Policía

Un brutal asalto en la ciudad de Monte Caseros, en el sureste de la provincia de Corrientes, tuvo como víctimas a tres hermanas jubiladas que fueron abordadas por un delincuente que les robó el celular. Antes de sustraerles el aparato, el hombre apuñaló a dos de ellas para luego huir de la escena del crimen.

La tercera fue golpeada, pero sin heridas de gravedad. Gracias a rápido accionar de la Policía, se allanó un domicilio y se dio con el paradero del sospechoso, que fue detenido. Además, recuperaron algunos de los objetos robados.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 18 horas. La Policía recibió una alerta a través de una llamada telefónica. Los agentes fueron hacia la calle Plácido Martínez al 300, donde se encontraron con las víctimas.

Tres hermanas, de apellido Muro, sufrieron el violento robo. Dos de ellas, de 75 años, presentaban heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, mientras que la tercera, también una adulta mayor, no sufrió lesiones que necesitarán atención médica.

Rápidamente, acudieron ambulancias a la escena para poder trasladar a las jubiladas hacia el Hospital Samuel Robinson, donde los médicos lograron estabilizarlas.

Según informó el medio local Diario Época, ambas se encuentran bajo pronóstico reservado, no tanto por las lesiones, sino por el shock que le causó el ataque con el arma blanca.

El fiscal Ricardo López Ruiz encabezó la investigación junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de Labogle y los efectivos de la Comisaría Primera. El objetivo era identificar al atacante.

La investigación permitió establecer que el delincuente actuó solo y que del interior de la vivienda se llevó el celular de las víctimas, además de otros elementos.

Tras tomar la descripción física del delincuente, con información brindada por las víctimas y algunos testigos, comenzaron a observar los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona hasta trazar el recorrido realizado por el hombre luego del crimen.

La recolección de estos datos permitió establecer dónde se encontraba el sospechoso. Por lo tanto, le solicitaron al juez de garantía de Monte Caseros, Eduardo Alegro, una orden de allanamiento que se concretó cerca de la medianoche en una casa ubicada en la intersección de las calles Atamañuk y Caá Guazú.

Allí, la Policía detuvo a un individuo de 37 años, identificado como D. G., el cual cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad.

En la vivienda secuestraron varios elementos denunciados como robados por las mujeres, lo que lo incrimina.

El hombre fue trasladado a la sede de la alcaldía de la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.