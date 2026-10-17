La Policía de Corrientes mantiene un despliegue masivo para dar con el paradero de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que dirige la Escuela Nº 626 en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. La mujer fue vista por última vez hace 10 días.

El operativo cuenta con la participación de 83 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda. Las tareas son coordinadas por integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, además de Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina. El jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, supervisó personalmente las labores en el terreno.

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El último contacto de la docente con su familia ocurrió el 7 de octubre, cuando envió un mensaje a uno de sus tres hijos. Según relató su hijo Adán en una entrevista con Noticias Chajarí, la mujer solía permanecer en la escuela durante la semana debido a las dificultades geográficas para trasladarse, ya que el acceso al establecimiento requiere cruzar bañados profundos.

La docente solía permanecer durante la semana en las inmediaciones de la escuela debido a las dificultades para trasladarse y regresar a su casa los viernes.

La denuncia fue radicada el jueves pasado, momento en el cual se intensificaron las tareas de rastrillaje y el análisis de registros de cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina. Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información de utilidad sea comunicada al 911, al 101 en el interior provincial o a la dependencia policial más cercana.