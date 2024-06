A poco de confirmar que está saliendo con Nacho Castañares, Coti Romero sorprendió al revelar que una famosa figura internacional del fútbol le puso “me gusta” a una de las historias que subió a sus redes y lo mandó al frente al contar que está en pareja.

“Neymar le dio me gusta a una historia mía. Mirá, te voy a mostrar”, lanzó la joven en Se Picó (República Z), mostrando a cámara el movimiento que aparece en sus redes donde efectivamente el futbolista plasmó un like en su posteo.

“Yo lo sigo, pero no hay mensaje”, agregó. Y ante la consulta de Rosina Beltrán sobre si estaría con el deportista, Coti fue tajante con su respuesta: “No, no me gustan los futbolistas y está en pareja encima”.

“Esto fue hace tres semanas, pero lo estoy contando ahora porque recién me acordé”, cerró la exjugadora del reality de Telefe, dejando en claro que no tiene interés en uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Neymar likeo a Coty y ella dice:

"Yo quiero un like de nacho" #LAM #HastaLasManos pic.twitter.com/bqp9Op92wP — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 12, 2024



“¿Por qué no le escribís un DM? ¿No podés?”, deslizó Gastón Trezeguet. Sin embargo, ella aclaró que no tenia intenciones de nada con respecto al deportista. “No, no le voy a escribir", sentenció.

Inmediatamente, esto trajo el nombre de Nacho a la mesa y de forma picante, Trezeguet insistió: “Nacho se va a poner como loco por esto, eh...Va a leer todos los portales".

Puede interesarte

Coti Romero habló de Nacho Castañares y le tiró un filoso palito a su ex, el Conejo: "La vida es sabia"

La semana pasada Coti Romero reveló, frente a las cámaras de LAM (América TV), que Nacho Castañares y ella se "están conociendo". Ahora, en Cortá por Lozano (Telefe), volvió a referirse a su situación sentimental.

“Nos estamos conociendo fuera de lo que es Gran Hermano, que fluya. Es buena gente, muy buena persona y es cariñoso, amoroso”, expresó en el ciclo conducido por Vero Lozano.

También habló sobre aquel video que se había filtrado en el que se los podía ver muy acaramelados en un boliche. “Lo que pasó con el chicle en su momento es que de verdad estábamos jodiendo, después de eso cuando ves que la gente empieza a hablar tanto ahí despertas y decís bueno puede ser esto”, aclaró.

Por último, la correntina le tiró un palito a su ex, Alexis 'El Conejo' Quiroga. “Yo lo conté siempre, que el primero que me llamó la atención fue él, no es que me gustó, solo me llamó la atención”, remarcó Coti sobre Nacho, cuando lo conoció en la casa de Gran Hermano.

Además, destacó que con el Conejo no habló más. "Si lo veo lo saludo, pero creo que la vida es muy sabia y no nos cruzó nunca más”, disparó.