Este martes, Coti Romero se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y lloró desconsoladamente tras finalizar su performance. La ex Gran Hermano (Telefe) no pudo hacer uno de los trucos que más deseaba y no pudo ocultar su frustración.

“Todos tenemos miedos a esta altura, ya no falta nada. No quería llorar pero hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo unos trucos que hace rato quería hacer y no lo pude lograr lamentablemente”, dijo la correntina.

“Me duele mucho porque me preparé para hacerlo, ya lo había anunciado la vez pasada. Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensaría un poquito y diría ‘sí, tienen razón, no da que uno se tome las vacaciones y el otro se está lastimando todo el cuerpo’”, agregó entre lágrimas.

Además, la exparticipante de la casa más famosa del país en la temporada 2022/2023 reafirmó sus ganas de quedarse con el reality: “No es cualquier cosa. Y yo no quiero llegar a la final, yo quiero ganarlo. Y voy a darlo todo, chicos”. De fondo, en las pantallas se podía ver la tremenda caída que sufrió durante uno de los entrenamientos.