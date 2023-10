Cada vez que se cruzan en la pista de Bailando 2023, Constanza Coti Romero y Alexis Cone Quiroga suman un nuevo capítulo a su historia de encuentros y desencuentros. El romance que nació en la casa de Gran Hermano y que se terminó meses después de su salida, está lejos de tener un cierre.

Y en la noche del viernes, pasó de todo en el programa de América: besos, llantos, reproches, excusas y un pedido de disculpas.

Con el cordobés en la pista y la correntina en la cabina de streaming, el conductor Marcelo Tinelli rompió el hielo, haciendo referencia a la decisión de la rubia de borrarse el tatuaje con el nombre de su ex. Luego el Conejo bailó una bachata con su partenaire Martina Peña, que terminó con un beso que llamó la atención de todos en el estudio. Al punto que el presentador hizo el inequívoco gesto futbolero del VAR y pasaron la secuencia en pantalla grande y en cámara lenta una y otra vez.

En ese contexto, se empezó a especular por un posible romance entre los bailarines, algo negado por las partes. Allí la que sorprendió fue Coti al revelar que su ex todavía le mandaba correos electrónicos en los que declaraba su amor. “Le mandé un mail ayer deseándole suerte, porque pensé que bailaba, y le dije que la amo y la extraño”, admitió el cordobés, y llegó el contragolpe de la correntina.

“A mí me hace muy mal él. Te hacés el buenito adelante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos, Alexis. Estoy cansada y no sé cómo decírtelo: te lo dije en la tele, te lo dije en privado, te lo dijo mi mamá. Te voy a mandar una carta documento”, aseguró la joven, cuyo semblante cambió a partir de ese momento. Aparecieron las primeras lágrimas y cuando escuchó que su ex dijo que todavía la amaba, rompió en llanto y dejó su lugar en la cabina de streaming.

Esto naturalmente alteró la dinámica del programa. Por caso, a Pampita le costaba dar su devolución atenta a lo que ocurría con Coti. “Estoy pendiente a ver si se puede reincorporar”, señaló la jurado. Mientras tanto, Cris Vanadía reportaba desde la cabina de streaming donde su compañera de a poco se recuperaba. “Me duelen mucho sus actitudes. Yo tengo 21 años, tengo sentimientos”, señaló de nuevo en su silla de trabajo. Y pasó a detallar el momento y el lugar en el que había recibido la correspondencia.



“Estaba en el ensayo, recibí su correo y fue re duro”, afirmó, y agradeció el apoyo de su bailarín, del coach y de todo su equipo. “No está bueno que si vos le pedís a la otra persona que la corte, la siga, porque para mí no es fácil tampoco. Me parece una falta de respeto. No es acoso, porque eso es un montón, pero roza”, cerró.

Lejos del show y la polémica, tanto el conductor como los jurados buscaron poner paños fríos y que las posiciones se acercaran. O al menos, no echar más leña al fuego. A esa altura, poco importaban los puntajes aunque se trató de una floja performance del dúo, que hizo más ruido con su beso que con sus trucos durante la coreografía.

Después de escuchar los consejos, especialmente los de Pampita que hizo hincapié en que cierre definitivamente el vínculo, Alexis se dirigió a su expareja: “Le pido disculpas de corazón, me está costando soltar. Fue un impulso, nunca en mis treinta años me pasó algo así”, se sinceró el cordobés, poniendo fin al capítulo de este viernes.