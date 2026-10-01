El conflicto entre Romina Uhrig y Coty Romero, que tuvo su origen en Gran Hermano 2022, volvió a quedar expuesto públicamente. La exdiputada rechazó las versiones sobre una supuesta prohibición para hablar de ella en un streaming de Telefe y aprovechó la ocasión para confirmar su relación sentimental con Martín Borrillo, productor general del reality.

La controversia se intensificó luego de que Romero y Zoe Bogach señalaran que existían restricciones para referirse a la vida privada de ciertos exjugadores. Ante esto, Uhrig aclaró en el ciclo La Linterna (Bondi Live) que la indicación recibida por los integrantes del programa de reacciones buscaba evitar cuestionamientos sobre personas ajenas a la competencia o aspectos íntimos de los participantes. “Esta persona continuamente, desde que salimos de Gran Hermano, habla de mí”.

Romina Uhrig le responde a Coty Romero



"Inventa cosas, no sé cuál es su problema, lo único que le dijeron es que reaccione a GH y que deje de hablar de mi vida privada. Vive hablando de mi todo el tiempo. Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí. La… pic.twitter.com/Oac483ONIi — tronk (@TronkOficial) September 30, 2026

La mediática sostuvo que la advertencia no representaba una censura, sino una pauta para no convertir el espacio en un lugar de ataques personales. En ese sentido, Uhrig afirmó que Romero mantiene la libertad de opinar, aunque debe hacerse cargo de sus palabras. Fue en ese marco que la exdiputada lanzó una fuerte recomendación hacia la correntina: “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”.

Finalmente, Uhrig atribuyó las críticas recibidas a una cuestión de envidia y maldad, asegurando que los comentarios no afectan su presente. La confirmación de su noviazgo con Martín Borrillo puso fin a las especulaciones que circulaban en diversos programas de espectáculos y redes sociales sobre su situación sentimental.

Coty Romero respondió sin filtro y redobló la interna

Coty Romero respondió con dureza a Romina Uhrig y elevó el tono de la interna entre ambas. La ex Gran Hermano cuestionó sus dichos y lanzó una serie de chicanas personales, además de apuntar contra su paso por la política.

“¿Qué puedo esperar de una persona que no sabe conjugar los verbos?”, comenzó Coty, antes de cuestionar que Uhrig hubiera ocupado una banca como diputada nacional. Luego agregó: “Me manda al psicólogo, pero hay gente que tendría que estar presa. Yo no fui a sacarle los terrenos a unos abuelitos”.

Coty Romero le responde sin filtro a Romina Uhrig



"Qué puedo esperar de una persona que no sabe conjugar los verbos? Qué podemos esperar de gente que ocupó cargos en el estado y ha hecho menos que el diputado que se rasca el ombligo con la birome? Me manda al psicólogo pero hay… https://t.co/6vBbaSeZHi pic.twitter.com/M96W2Dl9Eg — tronk (@TronkOficial) October 1, 2026

La correntina también apuntó contra los espacios televisivos en los que participa Romina y aseguró que prefiere mantenerse en su propio programa. Finalmente, redobló la apuesta con una frase que volvió a encender la polémica: “Romina está gagá”.