Una mujer trans fue asesinada con una llave de estrangulamiento conocida como “mata-león” dentro de un auto en la ciudad de Barreiras, en Brasil.

El principal sospechoso, Sérgio Henrique Lima dos Santos, entregó el cuerpo de la víctima en una comisaría, confesó el crimen y, pese a eso, fue liberado.

La decisión generó indignación y un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia y organizaciones de derechos humanos.

Cómo fue el ataque y qué declaró el sospechoso

Según la investigación, Sérgio Henrique Lima dos Santos contrató a Rhianna Alves, la víctima, para un encuentro sexual.

Luego, la llevó en su auto y, durante el trayecto, discutieron. El hombre aseguró que Rhianna lo amenazó con exponerlo y con acusarlo de abuso sexual.

En su declaración, el sospechoso dijo que actuó en “legítima defensa” porque la víctima habría hecho un movimiento hacia su bolso.

Sin embargo, la policía no informó si él admitió haber cometido abuso o si esa acusación era falsa.

Lo cierto es que Sérgio Henrique mató a Rhianna dentro del auto. Luego, trasladó el cuerpo hasta la comisaría de la localidad de Luís Eduardo Magalhães y pidió ayuda a los policías.

Llamaron a una ambulancia, pero la mujer ya estaba muerta. A pesar de la gravedad del hecho, el hombre fue liberado tras presentarse espontáneamente y confesar el crimen, acompañado por una abogada.

La familia y la comunidad exigen justicia

El lunes, poco después del brutal crimen, una familiar de Rhianna expresó su dolor y bronca en redes sociales.

“No le quitaron la vida a una simple persona. Le quitaron la vida a un ser humano lleno de luz, de ganas de vivir, de vencer. Le quitaron una hija a una madre, una hermana, una persona muy importante para nosotros”, escribió.

Otras personas cercanas a la víctima también reclamaron que el sospechoso sea responsabilizado.

“La llevaron a cambio de nada. Apuesto a que ese inútil está viendo mis publicaciones desde el sillón de su casa y riéndose”, denunció otra familiar.

Críticas a la actuación policial y el reclamo de organizaciones

El caso generó fuerte repercusión en redes sociales y la influenciadora, escritora y profesora Bárbara Carine cuestionó la actitud de la policía.

“Me impactó la postura de la Policía Civil, especialmente del comsiario. No se puede abrir un precedente para que otros delegados actúen así”, sostuvo.

Por qué el sospechoso quedó en libertad

El abogado criminalista Miguel Bonfim explicó que la liberación del sospechoso está prevista en la legislación brasileña, ya que la Constitución establece que nadie puede ser detenido salvo en flagrancia o por orden judicial.

“Por más infeliz y repugnante que esto pueda parecer, la ley prevé la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme”, detalló.

Según la Policía Civil (PC), el caso está siendo investigado como femicidio. El Ministerio Público del Estado de Bahía informó que sigue de cerca la investigación y que pedirá toda la información necesaria para tomar las medidas correspondientes.