Cris Morena habló públicamente por primera vez y su testimonio dejó una sensación de impacto absoluto, al revivirlo, reveló una coincidencia dolorosa que la une de manera inquietante con la muerte de su hija Romina Yan.

Mila, de 13 años, falleció en agosto en Miami tras un accidente acuático donde una barcaza chocó contra un velero, la embarcación se hundió y seis personas terminaron en el agua, entre ellas, la hija de Tomás Yankelevich.

En un streaming, Cris decidió poner en palabras aquello que hasta ahora había guardado en silencio. Aún conmovida, contó que su prioridad es contener a su familia: “Me importa mucho cuidar a mi hijo Tomás, a Sofía, a mi nieto Inti, que estén juntos, apoyándose”.

En ese mismo relato reveló un dato que dejó perplejos a todos: “Viví una experiencia muy similar, el mismo día. No el mismo mes, pero el mismo número. El ocho me persigue”.

Ese número la atraviesa, ya que es el mes en que murió Romina y el día en que murió Mila, un patrón que la productora reconoce como una marca dolorosa que vuelve una y otra vez.

Cris habló también de la presencia emocional de ambas: “Yo hablo de la presencia de la ausencia. Ella está presente permanentemente con nosotros”.

Contó que, del mismo modo en que alguna vez sintió señales de su hija, hoy su familia siente lo mismo con Mila: energías, guiños, momentos que aparecen sin explicación.

Sobre el duelo, fue categórica: “No puedo explicar el dolor, ni puedo explicar la pérdida. Los seres humanos queremos entender todo, pero eso aparece muchos años más tarde”.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando mostró su único tatuaje, un número cargado de sentido personal, el 28.

Explicó que allí conviven el 2, el 8 y el símbolo del infinito oculto en esa combinación, para ella es una manera de materializar las “muchas causalidades y casualidades” que atraviesan la historia de las mujeres de su familia.

Recordó también a sus antepasadas, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas mujeres atravesadas por dolores profundos y que, aún así, brillaron.

Cris sintetizó lo que siente su familia desde la tragedia con una frase que expone toda la crudeza: “No se puede explicar, fue un segundo. No es una enfermedad, no es algo que pudimos manejar, fue tremendo”.

Finalmente, cerró contando que en su casa tiene un cuadro donde están las caras de toda su familia y con el cual conversa todas las mañanas.