Paraguay atraviesa una profunda crisis política y financiera después de la destitución y detención de Santiago Peña, quien hasta el viernes 6 de noviembre ocupaba la Presidencia del país. El exmandatario compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el cierre de Ueno Bank, una entidad financiera que tiene millones de clientes.

El Ministerio Público imputó a Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Además, solicitó a la Justicia que ordene su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

La investigación también involucra a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien fue detenido y enfrenta acusaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos y la producción de documentos presuntamente falsos.

La destitución de Santiago Peña y su detención

La caída del gobierno paraguayo se produjo el viernes, cuando el Senado aprobó por unanimidad la destitución de Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

La decisión estuvo vinculada con la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank, una entidad que había recibido importantes depósitos de organismos estatales durante su gestión.

Tras perder el cargo y los fueros constitucionales, la Fiscalía ordenó su detención. El procedimiento se concretó en su domicilio, donde quedó bajo custodia policial.

Pedro Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay para completar el mandato previsto hasta agosto de 2028.

Peña compareció ante la Fiscalía y se negó a declarar

Durante la jornada del sábado, Santiago Peña fue trasladado hasta la sede principal de la Fiscalía General del Estado en Asunción.

El exmandatario llegó acompañado por una escolta policial y asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda.

Aunque inicialmente estaba previsto que compareciera ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, las autoridades modificaron el lugar del procedimiento por razones de seguridad.

Durante su comparecencia, Peña se amparó en su derecho a abstenerse de declarar, al igual que el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

La decisión no implica una admisión de responsabilidad penal.

Por su parte, la defensa del exmandatario sostuvo que Peña no tuvo responsabilidad directa en las decisiones sobre la colocación de fondos públicos en la entidad bancaria.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué provocó una crisis

El conflicto comenzó con los problemas financieros de Ueno Bank, una entidad digital que llegó a reunir aproximadamente 2,9 millones de clientes en Paraguay.

El Banco Central dispuso un procedimiento para su resolución o disolución ante los problemas de insolvencia que atravesaba.

El cierre generó preocupación entre los ahorristas, que encontraron dificultades para acceder a sus depósitos. También quedaron comprometidos recursos de instituciones públicas que mantenían fondos en el banco.

Según la investigación fiscal, Peña habría utilizado su posición para influir sobre organismos estatales y mantener depósitos públicos en la entidad, a pesar de sus vínculos financieros anteriores con el grupo propietario.

El expresidente había sido accionista de la compañía hasta marzo de 2025, según la información publicada por Reuters.

Peña negó haber cometido irregularidades y sostuvo que los problemas del banco correspondían al ámbito regulatorio.

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Millones de ahorristas afectados y protestas en las calles

La crisis bancaria también provocó manifestaciones de clientes que reclamaban la devolución de sus depósitos.

Entre los afectados se encuentran jubilados y organismos públicos que mantenían recursos en Ueno Bank.

De acuerdo con Reuters, el Banco Central paraguayo informó que se habían pagado unos 160 millones de dólares a casi 1,2 millones de ahorristas, mediante el sistema estatal de garantía de depósitos.

Sin embargo, la situación todavía generaba incertidumbre sobre la recuperación del resto de los fondos.

El cierre del banco derivó así en una crisis que trascendió el sistema financiero y terminó provocando la salida del presidente de Paraguay.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente

Después de la comparecencia del sábado, los fiscales formalizaron los cargos contra Peña y solicitaron su prisión preventiva.

La investigación se concentra en determinar si existieron decisiones irregulares que beneficiaron a la entidad financiera mediante la utilización de recursos estatales.

En el caso de Carlos Carvallo, la acusación también incluye la presunta elaboración de documentos públicos con contenido falso.

Según Reuters, los delitos atribuidos a Peña contemplan penas de hasta diez años de prisión.

La imputación y el pedido de prisión preventiva no constituyen una condena. La Justicia deberá evaluar los planteos de la Fiscalía y de la defensa mientras avanza la investigación penal.