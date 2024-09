Luego de reconciliarse con su novia Mariela Sánchez, Cristian Castro volvió a Argentina para poder acompañar a su pareja y ser parte de nuevos proyectos laborales que lo ponen en el centro de la escena.

Durante su estadía en el país, el artista mexicano dio una entrevista para el programa de streaming Bondi, el cual conduce Ángel de Brito, y allí se atrevió a contar detalles de su vida personal y hasta se refirió a su relación con Luis Miguel.

“¿Con Luis Miguel se odian?”, le consultó el conductor y Castro respondió entre risas: “No, él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo”, comenzó explicando sobre el romance que ambos tuvieron en el pasado con Daisy Fuentes, una actriz cubaba.

“La verdad que no lo entiendo porque yo lo quiero, pero a morir. Él es mi capitán, o sea, es capitán de nosotros y no se le puede traicionar al capitán nunca”, dijo sobre cómo considera a Luis Miguel.

Además, Cristian aclaró. “Cuando yo me enteré, estoy con la chica y me entero que este chico estaba medio enamorado de ella y le dijo ‘¿me estás cargando? Somos amigos con Luismi. Mañana mismo te tomás el avión y te vas con él’”.

“Obviamente yo estoy del lado de Luismi 100 por ciento, es lo que quiero que él comprenda, que yo estoy de su lado”, aseguró y cuando Ángel le señaló que no lo perdonó Castro respondió: “Y, como que anda serio”.

“En el recital que no te saludó, me acuerdo que vos contaste”, dijo una de las panelistas y el artista mexicano detalló: “Si, le busco la mirada”, dijo mientras que los demás integrantes del programa opinaban sobre saludar a alguien, aunque no esté bien la relación.

“Es mimoso, yo lo voy a encontrar un día y lo voy a mimar”, dijo con humor el cantante que hace poco que se reconcilió con su novia cordobesa, con la cual había tenido un escándalo mediático hace algunos meses.