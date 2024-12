Cristian U, ganador de Gran Hermano en 2011, apuntó duramente contra la nueva edición del reality y, además, disparó munición pesada contra Santiago del Moro, conductor del ciclo, a quien acusó de bajarlo de panelista, en su condición de exparticipante, y haberlo dejado sin trabajo.

El adiestrador de perros y ahora DJ de música electrónica dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre) y allí responsabilizó a la producción por la selección de los participantes para esta nueva edición.

“Este Gran Hermano me dio super acomodo de punta a punta en el casting y me da bronca por toda esa gente que viajó kilómetros para hacer un casting y que toda esa gente tenga la ilusión de entrar para que les cambie la vida como me pasó a mí, no jodan con el sueño de la gente y me jode que jodan con el sueño de la gente”, comenzó diciendo el ex campeón del reality.

“Si no quedaste, no quedaste pero cuando prendo la pantalla tanto como vos como las cientos de personas que dejaron de ver Gran Hermano quieren ver gente común. Quieren ver a Juan, el verdulero, al encargado de edificio, a María la señora que limpia casas. Gente como nosotros quiere ver. El paseador de perros, la chica trans, un complemento de la sociedad que era perfecto", se lamentó Cristian.

Dicho eso, lanzó una fuerte crítica: “Meteme un youtuber, un tiktokero, el hijo de alguien para que en la cara le digan ‘si vos sos acomodado’. Dame ese contenido, pero está todo tan manoseado...Metieron a la ex de Centurión...dale boludo, es un montón”.

A su vez, Cristian U responsabilizó a Del Moro por la baja del rating del programa en las primeras semanas del ciclo, con respecto a ediciones pasadas: "Igual, el que más mal le hace a Gran Hermano es Santiago del Moro, él lo caga y mete mano para mí. Mirá que la tengo clara, la veo venir, me crié en la calle y soy astuto y pillo y él caga el formato. A mi me dejó sin laburo él. Saca y pone panelistas, participantes. Él está a cargo de bajar panelistas históricos”.

Y resaltó: “Santiago del Moro es el que está a cargo de bajar a panelistas que realmente tienen experiencia. Tipo Cristian U, (Ximena) Capristo, Osito (Gómez), personas que estamos hace muchos años en el medio. Yo no puedo creer cómo dejaron afuera a la Capristo, que trae polémica, ve cosas que los nuevos no las ven. Tampoco convocaron a Furia para la Noche de los ex...”, resaltó el DJ.

"Yo no puedo creer como dejaron afuera de GH a la Negra Capristo. Se lo dije a Conti el otro día...yo se lo dije...no me podés poner a todos pibes nuevos porque hay un contrato y les pagás dos pesos. A mi si me llamaron pero querían que yo haga la parte del panel rotativo y mi respuesta fue ni en pedo. Yo doy material y me pones a uno que dice ´a mi me encantó lo que hizo Renato´y qué tiene que ver con lo que estamos hablando”, advirtió Cristian

Y concluyó, visiblemente molesto con lo que se está viendo de la nueva edición del reality: “No me gusta que manoseen tanto el formato, si vos me preguntas que no me gusta yo te respondo eso”.