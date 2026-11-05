Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta de su país. A los 41 años, el delantero decidió cerrar una de las etapas más importantes de su carrera y compartió una extensa carta en sus redes sociales para despedirse de los hinchas.

El futbolista, que actualmente juega en Al-Nassr de Arabia Saudita, explicó que tomó la decisión después de un período de reflexión. En su mensaje recordó los momentos de alegría, los títulos conquistados y las dificultades que atravesó desde su debut internacional en agosto de 2003.

La noticia generó repercusión en el fútbol mundial, ya que Ronaldo se despide como el máximo goleador histórico del seleccionado portugués y uno de los jugadores con más presencias internacionales.

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo

El delantero comenzó su despedida con una referencia a la camiseta número siete, que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros”, expresó en el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Ronaldo explicó que nunca consideró esa camiseta como algo exclusivamente suyo, sino como una responsabilidad que asumió durante más de dos décadas.

También reconoció que la decisión estuvo atravesada por sentimientos personales y por el vínculo que construyó con los hinchas portugueses.

“No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, escribió.

El futbolista aseguró que llegó el momento de dejar espacio para nuevas generaciones, después de haber representado a Portugal en los principales torneos internacionales.

“Nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”

En otro tramo de su despedida, Cristiano Ronaldo recordó los momentos más importantes de su carrera con la selección.

El delantero reconoció que atravesó alegrías y frustraciones, pero sostuvo que siempre intentó alcanzar el máximo rendimiento.

“Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”, manifestó.

También dedicó palabras a sus compañeros, entrenadores, integrantes de los cuerpos técnicos y trabajadores que lo acompañaron durante los distintos ciclos.

Ronaldo agradeció especialmente a su familia por comprender las ausencias y los sacrificios que implicó su extensa carrera internacional.

En el cierre de su mensaje, aseguró que continuará acompañando al seleccionado como hincha, aunque ya no vuelva a vestir la camiseta dentro del campo de juego.

Los números de una carrera histórica

Cristiano Ronaldo debutó con la selección mayor de Portugal el 19 de agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años y el equipo era dirigido por Luiz Felipe Scolari.

Desde entonces disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, registros que lo posicionan como el futbolista con más encuentros y tantos en la historia del fútbol internacional masculino.

Su trayectoria abarcó diferentes generaciones de jugadores y participaciones en las principales competencias del calendario.

Entre sus números se destacan 14 goles en Eurocopas, 11 en Mundiales y 37 durante las Eliminatorias mundialistas.

Además, acumuló 45 asistencias y más de 18.600 minutos en cancha con la camiseta portuguesa.

Antes de debutar en el seleccionado mayor, también había participado en las categorías juveniles, donde disputó 34 encuentros y marcó 18 goles.

Los títulos que conquistó con Portugal

Uno de los momentos más recordados de su carrera internacional fue la conquista de la Eurocopa 2016, disputada en Francia.

Portugal consiguió entonces el primer gran título de su historia tras vencer al seleccionado francés en la final.

Aunque Ronaldo debió abandonar aquel encuentro por una lesión, acompañó a sus compañeros desde el banco de suplentes durante los minutos finales.

Tres años después, el seleccionado portugués volvió a consagrarse campeón al conquistar la primera edición de la UEFA Nations League, en 2019.

En 2025, Ronaldo sumó un nuevo título internacional cuando Portugal volvió a ganar la Nations League.

Esas conquistas marcaron una etapa de protagonismo para el fútbol portugués, con Cristiano como una de sus principales figuras y capitán del equipo.

Puede interesarte

El adiós de una leyenda del fútbol mundial

En su despedida, Ronaldo aseguró que los récords y los trofeos no fueron lo único importante de su paso por la selección.

El delantero destacó especialmente el vínculo construido con los hinchas y el sentimiento de representar a millones de portugueses dentro y fuera de su país.

También recordó sus comienzos en Madeira, donde empezó a jugar al fútbol cuando era niño, y agradeció a quienes lo acompañaron durante su recorrido.

“Portugal siempre estará en mí”, expresó en el cierre de su mensaje.

De esta manera, Cristiano Ronaldo pone fin a su carrera internacional después de 23 años, aunque su anuncio no implica el retiro del fútbol profesional, ya que continúa vinculado con Al-Nassr.

Su despedida marca el cierre de una etapa histórica para la selección de Portugal, que deberá afrontar el futuro sin uno de sus máximos referentes.