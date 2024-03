Rocío Marengo estalló contra Karina Mazzocco, al ver que la conductora volvió a dedicarle un programa. Harta de ser el centro, la pareja de Eduardo Fort aseguró que el trasfondo del conflicto es que ella no le habilitó una pauta publicitaria.

“Jajaja, Kari, tan caliente estás porque no te habilité la pauta. ¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja? Criticame y defenestrame, no me jodés. ¿A vos te jode que no te dieron pauta?”, escribió en una historia de Instagram al ver que estaban abordando el caso de Patricia, su hermana biológica, quien tras un ADN consiguió tener el apellido.

Cómo fue el descargo de Rocío Marengo contra Karina Mazzocco

“No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí. Tengo puesto (canal) América y escuché ‘Rocío Marengo’. No me digas que la conch... empieza el programa hablando de mí. En el primer programa ya me está dando”, comenzó diciendo. Y a pura ironía, lanzó: “Amor, te voy a tener que dar pauta. Voy a mirar tu programa”.

Puede interesarte

Harta de la cuestión, se puso seria. “Quiero saber la definición de extorsión porque, yo no sé si aplica para esto, pero la verdad es que Karina Mazzocco le mandó un audio pidiéndole pauta a mi pareja. Obviamente, yo estaba al lado y le dije ‘de ninguna manera. Esta señora es la que está en A la tarde y que se metió con mis óvulos y con mi infertilidad’”, sostuvo.

Firme en su postura, la artista le habló directamente a la conductora: “Yo le dije que no te dé ninguna pauta, flaca. Y ahora me estás haciendo mierd... en un programa, hablando sin saber, metiéndote con una familia que no es del medio, porque yo sí soy del medio, metete conmigo, pero ¿sabés qué? Estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas”.

Puede interesarte

“Tengan una vida propia, ¿por qué se cuelgan de la mía? Yo soy feliz, estoy tranquila, soy ama de casa, no quiero que me nombren en los medios, ¿por qué se me cuelgan? Perdón, pero esta semana estoy... Por favor, tengo un carro en mi espalda. Tengo un carro de minas colgadas de mí”, lanzó entre risas.

A pura chicana, Marengo insistió: “Te juro que estoy sorprendida. No pensé que mi carrera había sido tan potente que tengo un nombre del que se genera como una red”. “Para abajo, siempre para abajo. Hay gente que se cuelga, pero siempre van a estar abajo. Porque pobre gente no tiene vida para surgir, no tienen nada para surgir, están hablando siempre de mí. Y le van a dar una nota porque están hablando de mí. O sea, me tienen que nombrar y los graph siempre tienen que decir Marengo para que garpe”, cerró.