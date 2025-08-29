El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el cronograma de pagos el lunes 8 con la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el pago para el personal de planta del Estado y jubilados el jueves 4. En tanto que las autoridades superiores de los tres poderes lo cobrarán el viernes 5.

Se informó además la fecha respecto al cobro de la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio, un 1,5% para el 8 de septiembre.

Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000.

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 2 de septiembre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de septiembre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 4 de septiembre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.040.000.

Viernes 5 de septiembre

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.