El cantante, DJ, compositor y productor argentino de música electropop Maxi Trusso, quien supo triunfar en Europa en los '90, llegando incluso a telonear a los Rolling Stones en Turquía, no estaría pasando actualmente por su mejor momento.

Lo cierto es que en por estos tiempos el creador de hitazos como Please me o Nothing at All, entre muchos otros, fue más noticia por sus despiadadas críticas a Lali Espósito que por su música en sí misma, lo que claramente repercutió en su estado anímico.

Es así que en las últimas horas, la angustia de Maxi Trusso quedó al descubierto tras viralizarse dos historias virtuales en las que expuso cómo se siente artísticamente hablando, generando una gran preocupación.

"No existo para la industria de la música. Perdí la esperanza", escribió Trusso en la primera Storie con letra negra y fondo blanco. Al tiempo que agregó un segundo mensaje más que alarmante afirmando "Cuando estás seguro de que nadie te quiere, prefieres morir", que preocupó por demás a sus todos sus seguidores.

En tanto, luego el DJ llevó calma a todos al mostrarse activos desde sus redes sociales presentando uno de sus últimos trabajos musicales, Vampiro soy, ya disponible en todas las plataformas digitales.