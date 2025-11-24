El centro de la ciudad se ha convertido en un escenario urbano, con un ambiente festivo y multitudinario que ha superado todas las expectativas. Durante el espectáculo previo al encendido, el público se ha mostrado emocionado, contento y aplaudiendo durante la actuación, contribuyendo a una atmósfera de gran ilusión colectiva.

En medio del espectáculo, cuatro mujeres se entrelazaron a las piñas en plena ceremonia de encendido de luces en marcando una controversia con el espíritu navideño que se intenta reflejar.

Así, los asistentes al evento intentaron separarlas en medio del ambiente festivo de plaza de Cataluña.

Pese a todo, Barcelona ha dado esta tarde el disparo de salida oficial a la campaña navideña con un acto de encendido de luces que ha desbordado el paseo de Gràcia -entre la ronda de Sant Pere y la Gran Via de les Corts Catalanes - y ha reunido a miles de ciudadanos, familias, niños pequeños, carritos de bebé y grupos de visitantes. Según la Guardia Urbana, han asistido unas 46.000 personas y, debido a la gran afluencia, se han tenido que cerrar temporalmente los accesos a Plaça Catalunya (L1), Uquinaona (L4) y la salida de Casa Batlló de la estación de Passeig de Gràcia (L3). Además, la tienda Apple ha tenido que cerrar sus puertas y nadie ha podido acceder hasta que la situación se ha normalizado.

Empieza la Navidad y junto con el encendido de luces, con una pelea entre mujeres Quechuas contra mujeres Mayas , en Barcelona.

Son sus costumbres y hay que respetarlas.#Luces#Navidad pic.twitter.com/uPQbQ4UPka — Miranda (@Miranda200233) November 23, 2025

El espectáculo inaugural ha combinado música, danza y grandes instalaciones lumínicas, y ha incluido la interpretación de la canción oficial de la Navidad en Barcelona, "Un cor que batega", además de números de danza aérea, 'straps' y otras propuestas artísticas que han cautivado al público.

El momento clave ha llegado con el gran cuenta atrás final, cuando un pulsador ha activado la iluminación navideña simultánea en toda la ciudad. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Belén, el palestino Maher Nicola Canawati, han sido los encargados de presionar el botón que ha encendido los diseños del Passeig de Gràcia. Gracias a las pantallas instaladas a lo largo de la avenida, el público también ha podido disfrutar del encendido de las distintas instalaciones lumínicas creadas por artistas y repartidas por diversos puntos de Barcelona.

Primeras impresiones entre los asistentes

Entre la multitud se encontraban Maribel y Maria, dos amigas de Badalona que habían venido a Barcelona a pasear, merendar y charlar, sin saber que hoy se celebraba el encendido. "Ha dado la casualidad de que encendían las luces y hemos decidido quedarnos", explican. Para ambas era la primera vez que presenciaban el espectáculo inaugural. Aunque Maria confiesa que no le gusta la Navidad, Maribel valora que la ciudad "resalte un poco estas fechas" con actividades y decoraciones.

Aun así, las dos critican el adelanto del encendido respecto al año pasado. Consideran que responde a motivos puramente comerciales: "Lo hacen para que la gente salga, consuma y gaste antes de tiempo", opinan. También admiten que la gran afluencia ha sido agobiante: "Con tanta gente, ha sido un poco estresante", señalan, aunque en general se llevan una buena experiencia.