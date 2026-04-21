Un brutal asesinato ocurrió el fin de semana en Del Viso, partido de Pilar, donde cuatro hombres encapuchados bajaron de un auto y mataron de un tiro en la cabeza a un hombre de 30 años delante de su amigo.

Los acusados se movían en un Peugeot 308 negro, se identificaron como policías y ejecutaron de un disparo en la cabeza a la víctima, llamada Marcos Varas. La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió en la esquina de Díaz Colodrero y Florida, cuando Varas estaba junto a un amigo y otro grupo de jóvenes del barrio Villa del Carmen. Según testigos, los atacantes descendieron del auto con pasamontañas y gritaron: “Policía, tírense al piso”.

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Los encapuchados los amenazaron y al amigo de Varas, de 33 años, le pegaron un culatazo en la cabeza y le provocaron una herida profunda. Tuvo que ser atendido en un hospital.

Luego, uno de los agresores fue directo hacia el hombre de 30, que estaba arrodillado, y lo golpeó en la cara con la culata de un arma. Sin mediar palabra, le disparó en la cabeza.

“Lo matamos, lo matamos. Vámonos”, gritó el autor del disparo antes de huir junto a sus cómplices en el Peugeot, que desapareció por la calle Lisandro de la Torre. La patente del vehículo no pudo ser identificada.

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La investigación y el trasfondo del crimen

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas. La policía científica y efectivos de la Sub DDI de Pilar trabajaron en la escena, mientras que se ordenó hacer la autopsia en la morgue del Cementerio Municipal de Pilar.

Fuentes oficiales confirmaron que Varas tenía antecedentes por un hecho de drogas y descartaron que se haya tratado de un robo seguido de muerte. Todo apunta a un ajuste de cuentas, aunque por el momento no hay detenidos.

Por estas horas, los investigadores revisan las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona para intentar identificar a los asesinos y reconstruir el recorrido del auto.