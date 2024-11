A poco días de empezar una nueva edición 2024 del reality más famoso del mundo regrese a la pantalla de Telefe. Y en tanto la producción calienta motores fue el conductor del programa quien dio detalles de lo que se viene esta temporada.

Si bien Gran Hermano es un clásico que se caracteriza por encerrar participantes para que convivan, se nominen y traten de estar aislados, año a año buscan agregar nuevos desafíos, actividades y reglas, por eso, este año no será la excepción.

👁️ Un poquito de la casa de #GranHermano por dentro



Acá solo pueden ver el patio y el SUM. Pudimos entrar a ver lo demás, pero sin el celular. Se viene con todo pic.twitter.com/aQI5fFg1sp — fefe (@fedeebongiorno) November 29, 2024

Por eso, como presentador oficial del formato en su versión local, Santiago del Moro contó como se prepara para volver a la pantalla con una nueva edición y detalló lo que tendré de distinto esta temporada en comparación con todas las anteriores.

Puede interesarte

Así, al aire de El club del Moro, lanzó: “El lunes va edición especial, el martes Bake Off el tramo final, y después el programa va a quedar solo pegado al noti de lunes a jueves como siempre. La noche de los ex los viernes y la gala de los domingos, pero el primero no porque termina Susana”.

“Ella termina el 8 así que nuestra primera gala de nominación va a ser el lunes 9 y ya quedarán lso domingos que se acomoda”, siguió del Moro quien luego sumó: “Van a entrar 24 participantes. Habrán juegos nuevos y va a haber un quiosco que está bueno porque muchas cosas que ellos van a comprar en el super pero otras del quiosco”.

Puede interesarte

“Po ejemplo, los puchos van a ser del quiosco. Así que ya van a a ver de qué manera van a acceder para comprar otras cosas que quieran de ahí. Hay que ponerse de acuerdo porque al principio todo es lindo pero después la comida empieza a escasear. Hay que administrar”, amplió Santiago.

🚨 PRIMICIA 🚨 La Tora Y Diego Poggi mostrando la parte de Fogón en la casa de Gran Hermano Argentina 💣#GranHermano #GH25 #GranHermanoArgentina #GHArgentina #GH2025 pic.twitter.com/qH1vWhK6Qg — ESPIANDO REALITY 👁️ (@ESPIANDOREAL) November 28, 2024

Finalmente, en su programa de LA 100 remató: “En la primera temporada estaba Romina Uhrig y Alfa que administraban y en la temporada pasada, la segunda, estar en la cocina te exponía y expulsaba si cocinabas bien. Te combatía la casa porque es un lugar de poder. Es el que escucha, sirve, arma compras, lleva y trae. Es un lugar importante”.