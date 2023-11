Una carta de lectores permitió conocer el caso de un jubilado de 86 años de la ciudad de Santa Fe, el cual fue despojado de los ahorros de toda su vida, hace dos semanas, en su casa del barrio Sur. La maniobra fue tan sencilla como efectiva cuando se trata de personas mayores, especialmente aquellas que atraviesan esa etapa de su vida en soledad.

Fueron los vecinos y amigos quienes se pusieron en marcha para ayudarlo a encontrar a los culpables, y aportaron los datos para que quienes deben investigar lo hagan sin retardo.

Una de las personas que se solidarizó fue el abogado Jorge Iribas, quien narró el hecho delictivo, dejando entrever sus sospechas acerca de los responsables, pero también marcando la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades. “Evidentemente fue un despropósito policial y judicial, porque nadie se preocupó cuando hicimos la denuncia”, expresó el entrevistado.

Por teléfono

Hace dos semanas, el jueves 26 de octubre, en horas del mediodía, una voz masculina se comunicó telefónicamente con un vecino de calle Urquiza, entre Amenábar y 3 de Febrero, en el barrio Sur. Invocó nombres propios, como el del “Dr. Iribas” y “Tati”, otra vecina y amiga de toda la vida; y con la excusa de un supuesto cambio de billetes que saldrían de circulación al día siguiente, fue a la pesca del dinero que el jubilado guardaba en su casa.

El sospechoso se encontraba en las cercanías del domicilio mientras un cómplice realizaba la llamada.

En total, la suma asciende a $ 1.500.000, según dijo al día siguiente en las oficinas de Centro Territorial de Denuncias. A la descripción oral, el damnificado sumó material fílmico, que el propio abogado de confianza intentó presentar ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Foto y video

“Adjuntamos ahí mismo una foto del autor que el mismo denunciante reconoce como quien fue a retirar el dinero” pero desde la fiscalía “nos dijeron que no reciben la denuncia sino hasta dentro de una semana”, lamentó el letrado.

“Le dejé un escrito al fiscal de turno, del cual hasta hoy no tengo novedades; luego me comuniqué con una radio; y finalmente opté por enviarle a ustedes la carta” contando lo que estaba sucediendo.

Más allá de la crítica, el Dr. Iribas reconoce que “este lunes me hablaron de Investigaciones de la Policía y me dijeron que están revisando los antecedentes del caso. Y me pedían más datos, porque son varias filmaciones que fue haciendo la cámara” en la que se registra la llegada y la partida del sospechoso.

En cuanto a la existencia de un entregador, el Dr. Iribas fue claro al señalar que “la maniobra coincidió en mencionarnos a dos amigos para que nos entregara el dinero", lo cual da la pauta de cierto conocimiento o inteligencia previa.

"Le hablaron por teléfono y le dijeron que estábamos en el banco, que era el último día para cambiar los billetes viejos de mil y él les entregó un millón y medio” de pesos cuando le ofrecieron "mandar a alguien a buscarlos". "Y él, sin averiguar, le dijo que sí, confiando en que éramos nosotros”.