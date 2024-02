Lo que parecía ser un día más de trabajo, se convirtió en un complicado y sensible momento para Daniel Gómez Rinaldi. Como acostumbra, el miércoles pasado, el periodista se dispuso a hacer su habitual columna en el programa Que Mañana! (Canal 9). Sin embargo, en medio de su participación, el especialista en espectáculos sintió un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser derivado a un hospital de urgencia.

Con ese dolor, que casi no le dejaba respirar, el comunicador fue internado. Así, después de un día de descanso total, el autor de los ‘sartenazos’ recibió el alta médica. En una charla con Teleshow, el periodista relató sus sensaciones después de un complicado momento. “El miércoles amanecí con un dolor central el pecho. Igual me bañé y fuí a hacer Que Mañana!. Ya en maquillaje me costaba respirar. Tenía un dolor en el frente del tórax, del lado izquierdo. Hice mis participaciones, pero en un momento no aguanté más y fui a ver al Dr. Montoya del canal. Me revisó y dijo: ‘No termines el programa. Andate ya a ver a tus médicos’”, comenzó diciendo.

Luego, el especialista en espectáculos comentó cómo se dieron los hechos hasta que fue internado: “Me fui antes de que terminara el programa y me atendió una cardióloga y me mandó a hacer análisis de sangre (por las enzimas), electro y tomografía. Me atendió el clínico y me dijo: ‘Te tenés que internar. Veo un neumotorax’. Algo que ya había tenido hace años”.

Sorprendido por el análisis, Gómez Rinaldi expresó: “Pero todo era muy raro porque el neumotorax estaba en el pulmón derecho y a mi me dolía del lado del corazón. Hablé con el Dr. Gliemmo que me operó hace años y me mandó al Dr. Escalante. Me internaron con sueros, calmantes y me dijeron que el día siguiente decidirían”.



Después de una noche de descanso, el periodista recibió el alta. “Ayer amanecí mejor y por la tarde me dieron el alta. Fue una falsa alarma. Un dolor fuertísimo muscular mezclado con un estresazo. Y lo del neumotorax es porque en los estudios quedaron cicatrices y cosas de años atrás”, relató.

Al recibir la feliz noticia, el comunicador compartió la situación a través de sus redes sociales. En su Instagram, donde cuenta con más de 247.000 seguidores, Rinaldi publicó una serie de fotos que resumen su paso por el hospital. Junto a estas imágenes escribió: “El miércoles pasado realmente no pude terminar Que Mañana! por el intenso dolor que sentía en el pecho. Fui a ver al Dr. Montoya del Canal quien después de revisarme me recomendó que vaya a ver a mis médicos. Después de ver a la cardióloga, la Dra. Florecia Ozuna, de hacerme muchos estudios y de ver al clínico el Dr. Díaz me dijeron que debería internarme. En un primer momento se pensó que era un neumotorax y que habría que operar. Sin embargo con el pasar de las horas y con más estudios resultó ser una ‘falsa alarma’”.

Luego, el posteo continuó con una serie de agradecimientos a las personas que lo acompañaron y se preocuparon por él. “Y gracias a mi familia siempre presente, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y a ustedes por todos los cálidos mensajes que me enviaron. Siempre recomiendo que ‘escuchen’ a su cuerpo y se hagan ver frente a los primeros síntomas. Presten atención a todas las ‘señales’ que sientan.

Un neumotórax es un colapso pulmonar. Un neumotórax se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa el colapso. Un neumotórax puede ser un colapso pulmonar completo o un colapso de solo una parte del pulmón.