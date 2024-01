Daniel Osvaldo seleccionó la canción "Adoro" de Armando Manzanero como una manera de manifestar su amor hacia su novia, la periodista Daniela Ballester.

Esto surgió después de rumores de separación, ya que Ballester dejó de seguir a Osvaldo en redes sociales. A pesar de explicar que su cuenta de Instagram había sido hackeada, el ex futbolista decidió expresar abiertamente su afecto hacia ella mediante fotos y un mensaje romántico que concluía con un "te amo".

Hace algunas semanas, la conductora de C5N Daniela Ballester y el ex futbolista Daniel Osvaldo generaron sorpresa al ser vistos juntos en un concierto, revelando así su romance.

Aunque inicialmente mostraron reservas al hablar con la prensa, Daniela Ballester y Daniel Osvaldo confirmaron su romance al publicar fotos en sus redes sociales.

El ex de Jimena Barón y Gianinna Maradona compartió una imagen junto a la periodista, acompañada por el tema "Quisiera que esto dure para siempre". Posteriormente, disfrutaron de unas vacaciones en Cariló y actualmente comparten su relación con sus seguidores.

El tema dedicado:

“Adoro la calle en que nos vimos / La noche cuando nos conocimos / Adoro las cosas que me dices / Nuestros ratos felices / Los adoro vida mía / Adoro, la forma en que sonríes / Y el modo en que a veces riñes / Adoro la seda de tus manos / Los besos que nos damos / Los adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca, muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Y me muero por tenerte junto a mí / Cerca muy cerca de mí / No separarme de ti / Y es que eres mi existencia mi sentir / Eres mi luna, eres mi sol / Eres mi noche de amor / Adoro, el brillo de tus ojos / Lo dulce, que hay en tus labios rojos / Adoro la forma en que me besas / Y hasta cuando me dejas / Yo te adoro vida mía / Yo te adoro vida mía”.