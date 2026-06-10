Daniela Celis cumplió 30 años y lo celebró con todo, rodeada de familia, amigos y hasta una sorpresa de su nuevo amor.

Si bien la ex Gran Hermano cumple años el 4 de junio, los festejos se repitieron hasta el pasado fin de semana, que culminaron con un gran evento.

El primero en sorprenderla fue su pareja, el influencer Nick Sicaro, quien también saltó a la fama recientemente, tras su participación en la última edición del famoso reality de Telefe.

Luego de ser eliminado de la competencia, el amigo de Ian Lucas comenzó una relación con Dani Celis, que al principio parecía un juego frente a las cámaras, pero luego se fue consolidando en la vida real.

Ahora, para recibir la llegada de sus 30 años, Nick la sorprendió a "Pestañela" en los estudios de La Jugada (DGO), el programa de streaming que los unió, con una gran caja de bombones y un ramo de rosas rojas.

Después, Daniela celebró su aniversario en familia, acompañada de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago Medina, que tienen apenas dos años.

En el video que la joven madre compartió en sus redes sociales se las puede ver a las niñas junto a ella, mientras sopla las velitas.

Pero los festejos no terminaron ahí, el fin de semana, la influencer organizó una gran fiesta, en la que tanto la agasajada como sus invitados, bailaron, se divirtieron, se tatuaron y comieron golosinas.

Ya que el salón de eventos contaba con cotillón, un carrito de caramelos y gomitas y una isla de tatuajes reales, de los que Daniela eligió una mariposa para hacerse.

En cuanto a su look, "Pestañela" eligió un vestido sensual negro, corto, transparente y escotado que combinó con unas botas estilo bucaneras de taco alto. Fiel a su estilo, le sumó una tiara de princesa y anteojos de sol negros.

Todo esto quedó registrado en su Instagram, donde la cumpleañera compartió ahora diferentes fotos y videos de lo que fueron estos últimos días rodeada de su amor, familia y amigos.

Entre los presentes se encontraban los ex "hermanitos" Nacho Castañares, Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Lucila "La Tora" Villar, Luz Tito, Juliana Díaz, entre otros.

Llamó la atención la ausencia de Juli Poggio, quien no pudo estar, ya que se encuentra de gira con la obra de teatro que protagoniza junto a Pedro Alfonso, Corto Circuito.

El saludo de Julieta Poggio a Daniela Celis, a la distancia

A pesar de no poder estar en la fiesta, la actriz compartió tiernos mensajes para su amiga en sus redes sociales.

Cabe recordar que ambas se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano, edición 2022, y se mantienen unidas hasta hoy a tal punto de que Julieta es la madrina de una de las gemelas.

En su perfil de Instagram, Poggio publicó una foto junto a Celis y escribió: "Hoy cumple años mi alma gemela en la amistad".

En otra historia, la bailarina posteó un collage de imágenes de ellas dos a lo largo de los años y recapituló: "Es difícil poner en palabras mis sentimientos para vos, amiga, siento que estábamos destinadas a conocernos. Sos la persona más buena, positiva y soñadora que conozco".

"Te amo con todo mi corazón y te deseo lo mejor del mundo porque te lo merecés. Para toda la vida juntas", prometió la influencer.