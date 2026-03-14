La ex participante de Gran Hermano Daniela Celis sorprendió al realizar una confesión íntima sobre su relación con Thiago Medina durante una charla en el stream de Martín Cirio. La influencer participó del programa junto a Julieta Poggio y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió durante una conversación distendida entre los invitados. En medio del intercambio, el conductor del ciclo comparó la personalidad de ambas ex participantes del reality y lanzó una broma sobre su forma de vivir las relaciones. “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, comentó el conductor entre risas durante la transmisión.

La reacción de Poggio generó carcajadas en el estudio y dio pie a una respuesta directa. “Sí, amiga, a vos te encanta la pij…”, dijo la influencer, provocando risas entre los presentes. Lejos de incomodarse, Pestañela respondió con una frase que se volvió viral: “Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, expresó entre risas.

Luego de ese momento, la joven profundizó en su vínculo con Medina, con quien tuvo dos hijas. La influencer explicó que la historia que construyeron juntos todavía tiene un peso importante en su vida personal. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena”, afirmó durante la charla.

Durante el intercambio, el youtuber recordó la fuerte conexión que ambos mostraron dentro de la casa del reality, algo que fue muy comentado por los seguidores del programa. “Además, ustedes dos lo que tenían era muy buena química”, señaló el presentador, en referencia a la relación que comenzó frente a las cámaras.

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La joven ex concursante coincidió con esa apreciación y aseguró que el vínculo era incluso más intenso de lo que se veía en televisión. “No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”, respondió. La creadora de contenido también recordó uno de los momentos más comentados del programa, cuando ambos protagonizaron un beso dentro de la casa.

Sin embargo, señaló que lo que se mostró al aire fue solo una parte de lo que ocurría en la convivencia del reality. “Pero vos entendés que eso no es nada. Porque estábamos dentro de una casa con cámaras, con micrófonos… Es una cosa que no les puedo explicar, chicas. No lo puedo explicar”, concluyó Celis durante la entrevista.