Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano 2022 y rápidamente el amor nació entre ambos. En medio del reality vivieron algunos conflictos, pero una vez que salieron de la casa, decidieron por darle una oportunidad a su vínculo y actualmente viven juntos y el futuro para ambos brilla.

En los últimos días, Pestañela enfrentó fuertes rumores de embarazo, los cuales negó en LAM y le prometió a Ángel de Brito que cuando quedara embarazada él sería el primero en saberlo, por último la joven dejó en claro sus deseos de ser madre joven.

“Daniela de GH me desmintió el rumor de su supuesto embarazo de mellizos. Me dijo que se hizo un análisis de laboratorio y tiene negativo esa cuestión”, aseguró en su momento Berardi a través de su cuenta de Twitter .

Lo cierto es que en las últimas horas una fuente muy allegada a la ex Gran hermano habría confirmado que la ex participante de GH está embarazada y de mellizos. Un dato fuerte es que todos los exjugadores estuvieron presentes en la icónica Fiesta Bresh, pero la pareja no.

Además, llamó la atención que Daniela Celis no estuvo presente en el programa de streaming ‘’Fuera de Joda’’ que conduce junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y La Tora Villar. Al parecer, está cuidando mucho su embarazo y lo hará público en las próximas horas en Telefe, por el contrato que mantiene con la producción y el canal.