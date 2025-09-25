Desde el accidente que sufrió Thiago Medina y su posterior internación en terapia intensiva, sus familiares, amigos y seguidores, quienes recientemente convocaron a una vigilia en su apoyo, se mantienen atentos a cada evolución en su estado de salud y a sus necesidades. En este contexto, Daniela Celis reveló que estaba por cumplir uno de sus mayores sueños, pero decidió no hacerlo por el grave estado que atraviesa su expareja.

🥺 Las palabras de Fefe Bongiorno a Dani Celis y Thiago en el show de Patria y Familia en el Gran Rex pic.twitter.com/8bx9j2DNAf — Resumido.info (@Resumidoinfo) September 25, 2025

Tras su participación en “Gran Hermano 2022”, la influencer comenzó su carrera en medios de comunicación y en marzo pasado debutó en el mundo del streaming de la mano de “Patria y Familia”, el ciclo que integran Fede Popgold, Cami Mayan y Anita Espósito en Luzu TV. Sin embargo, tras el choque del joven de 22 años decidió suspender temporalmente sus compromisos laborales para enfocarse en la salud de su ex y en el cuidado de las gemelas que tienen juntos.

Su ausencia se dio en uno de los momentos más importantes del programa: la presentación del ciclo de streaming en el Gran Rex. A pesar de no estar sobre el escenario, sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de apoyo. “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, expresó Fefe Bongiorno, uno de los productores.

Con la voz quebrada, continuó: “Para ella era un sueño estar acá, pero por las sorpresas que te da la vida, hoy no pudo ser. La conocemos lo suficiente para poder asegurar que, como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir. Es una persona con tanto, pero tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es Patria y Familia y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy se lo manden a ella y a su familia hermosa, en este desafío que están atravesando“.

Daniela Celis integraba el equipo de "Patria y Familia" en Luzu TV. (Foto: Instagram/ @danielacelis01).

El mensaje de Daniela Celis en redes

El video de aquel momento fue compartido por Daniela en sus historias de Instagram como gesto de agradecimiento hacia sus compañeros, y además publicó un extenso mensaje sobre cómo atraviesa esta situación crítica. “Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, me sostienen, creo en la vida, en los milagros y en los porqués”, comenzó escribiendo.

Fue entonces cuando la influencer reveló cuál fue el deseo que no pudo cumplir. “Hoy mi vida se volvió un caos, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tener, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función programada en el Gran Rex un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y no vivir más mi ausencia también”, aseguró.

El mensaje de Daniela Celis tras el show de "Patria y Familia". (Foto: Instagram/ @danielacelis01).

Y continuó explicando los motivos que la llevaron a ausentarse del espectáculo. “Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá y sé que ustedes también”, señaló.

Celis cerró su mensaje con una frase cargada de emoción hacia sus compañeros y seguidores. “Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama”, concluyó.