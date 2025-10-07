Daniela Celis habló sobre la salud de su ex, Thiago Medina, quien finalmente salió de terapia intensiva tras el violento choque que puso en peligro en su vida. Según reveló, el influencer pudo hablar por videollamada con sus hijas y mantener conversaciones desde que despertó.

En Corta por Lozano, Celis compartió los detalles sobre la milagrosa recuperación de su ex pareja y sorprendió al revelar que Thiago le propuso volver a estar en pareja, al enterarse de que ella lo acompañó durante sus días internado.

“Sí, me tiró onda. No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”, bromeó.

“Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver cómo continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”, reveló sobre el futuro de Thiago.

Y agregó sobre donde continuara su rehabilitación: “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas. Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

La ex Gran Hermano reflexionó sobre la idea de volver a estar en pareja, y agradeció que ambos pudieran resolver sus problemas previo al accidente: “Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza, que estás desencontrado. Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé...”.

“Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos sentado a desayunar justo ese día (del choque)...”, agregó.

Celis no descartó la idea de volver a tener una relación con el padre de sus hijas, pero que es algo que se verá a futuro: “Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no y seguimos siendo padres toda la vida. (...) Yo sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviésemos separados”.

El joven se mostró muy agradecido con su ex pareja por estar junto a él en los momentos más difíciles, dejando incluso su trabajo de lado para acompañarlo: “'Mi prioridad en este momento son vos y mis hijas', le dije. Y puso una sonrisa y me dijo, ‘gracias por no dejarme solo’. Me agradeció mucho también porque me dicen que todas las enfermeras le hablan de esto de que por más que llueva, que haga frío, yo estuve ahí todos los días”.