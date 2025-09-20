La intervención quirúrgica tenía como objetivo “reparar la parrilla costal” que sufrió golpes luego del grave accidente con su moto. Tras varias horas en el quirófano, Daniela Celis usó sus redes sociales para comunicar los resultados de la cirugía y también habló con los medios.

“Fue una cirugía sin complicaciones. Estamos muy agradecidos con el hospital”, dijo en diálogo con El Diario de Mariana (América).

Pese a que la operación salió bien, “Pestañela” se mostró preocupada por su exnovio y padre de sus hijas: “El pulmón está sensible”.

Respecto a cómo está encargándose del cuidado de las gemelas en este momento, Dani dijo: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos cuando estás hecha pelota por dentro, pero entiendo que tengo mucha contención familiar y de amigos, y de padrinos, y de madrinas".

“Tengo a toda mi familia unida y me está ayudando un montón, para estar las tres contenidas, no solamente ellas dos, para no quebrarme ahí, adelante de ellas, y tengo muy presente, todo el tiempo, hablarles del papá, para que que no se olviden que está él, que por más que no lo vean las extraña, que les manda besos y abrazos. Ellas entienden todo, son muy chiquitas y Thiago es un padre muy presente”, agregó.

Puede interesarte

Para cerrar, aseguró que atraviesa un momento difícil: “Intento hacer lo mejor que me sale y lo mejor que puedo para ellas y que el día de mañana no sea nada traumático. Hago lo mejor que puedo hacer. De hecho, dejé de trabajar, paré mi vida para estar con ellas todo el tiempo, para que tampoco tengan mi ausencia. Solamente me voy dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa y estoy todo el tiempo abrazadas a ellas. Es difícil pero estoy”.