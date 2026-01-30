La mañana comenzó con un aire diferente en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina. En el día del cumpleaños número dos de sus hijas gemelas, Aimé y Laia, la expareja se propuso preparar una sorpresa especial. Pero la jornada, que arrancó entre risas y entusiasmo, tomó un giro inesperado cuando la preparación de la torta de cumpleaños terminó en un pequeño desastre doméstico.

En su cuenta de Instagram, Daniela compartió el paso a paso de la torta que pensaba dedicar a sus hijas. Ante la cámara, mostró cómo enmantecó el molde, puso la mezcla en un bowl, añadió cuatro huevos y leche, mezcló los ingredientes y volcó la masa en el molde. El ambiente, lleno de alegría y complicidad con las niñas, parecía el preludio de una celebración perfecta.

Sin embargo, al sacar la torta del horno, la situación dio un vuelco. Daniela se encontró con que toda la preparación se había quemado. La escena, registrada y compartida en redes, reflejó la desilusión del momento. La exparticipante de Gran Hermano acompañó la publicación con una frase que resumía su sentir: “No solo es amor la cocina”, a la que sumó emojis de un corazón con una venda, una cara llorando y una cara derretida.

El episodio, lejos de opacar el festejo, se convirtió en un momento compartido con sus seguidores, quienes presenciaron tanto el entusiasmo inicial como la frustración frente al resultado inesperado. La sinceridad de Daniela al mostrar el error y su reacción espontánea aportaron un matiz humano y cotidiano a la celebración.

Mientras las gemelas dormían, Daniela y Thiago trabajaron juntos para transformar el living familiar en un escenario festivo. Movieron el sillón principal y decoraron el espacio con globos de colores, guirnaldas, peluches y regalos. La atención al detalle fue evidente: hasta los peluches favoritos de Aimé y Laia lucieron bonetes y recibieron sus propios obsequios, integrándose al festejo como cómplices silenciosos de la sorpresa.

El ambiente quedó listo para que, al despertar, las gemelas se encontraran con una celebración pensada especialmente para ellas. La decoración, pensada para estimular la curiosidad y la alegría de las niñas, reflejaba el esfuerzo conjunto de ambos padres por crear un recuerdo inolvidable a pesar de la separación.

La colaboración entre Daniela y Thiago para preparar el festejo mostró que, más allá de las diferencias personales, la prioridad se mantiene firme en el bienestar y la felicidad de sus hijas. El resultado fue un living transformado en escenario de alegría, con cada rincón adaptado para el disfrute de Aimé y Laia.

El momento de la revelación llegó cuando las cumpleañeras despertaron y se enfrentaron a la sorpresa montada en el living. La reacción de las niñas, espontánea y cargada de emoción, quedó registrada en videos que se compartieron en redes sociales. Las imágenes muestran a las gemelas acercándose a la decoración, explorando los regalos y sumando a los peluches a sus juegos.

Tras la sorpresa y los juegos, llegó el momento de la reflexión. Daniela y Thiago dedicaron a sus hijas un mensaje cargado de gratitud y esperanza, publicado junto a un video donde ambos reemplazan un globo con el número uno por otro con el número dos, marcando el paso a una nueva etapa en la vida de las gemelas.

En el texto, los padres recordaron el nacimiento de las niñas: “Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá”.

El mensaje, íntimo y sincero, reflejó la importancia que ambos padres otorgan a la familia y al aprendizaje mutuo que implica la crianza. La jornada, más allá de los contratiempos, quedó marcada por la ternura, la creatividad y el amor compartido entre padres e hijas.