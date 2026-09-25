Daniela Celis compartió una publicación en redes sociales quebrada luego de reventar un neumático y no saber cómo cambiarlo.

"Se me pinchó la rueda de la camioneta y no sé cambiarla. No sé qué hacer...", comenzó entre lágrimas.

"Tuve que poner balizas y no sé qué hacer, no puedo dejar la camioneta acá. No sé por qué no estoy preparada para esto", siguió.

Luego, Pestañela se bajó del vehículo y mostró el estado del neumático, que quedó totalmente destruido: "No se pinchó, se me explotó".

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Finalmente, un grupo de vecinos la asistió y, más calmada, manifestó: "Me di cuenta que tiene que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de los autos para las chicas, para las girls. Yo intenté cambiarla y se me salió la uña".

🗣️ “TENES QUE HACER UN CURSO PARA SER MENOS PELOTUDA”

Yanina Latorre cruzó a Daniela Celis tras grabarse llorando porque se le pinchó la rueda del auto: “Es gracioso, pero es muy boluda”.



🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre, @PiaShaw, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández… https://t.co/3yJyzOtqbq pic.twitter.com/0sL0bFTD8c — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 23, 2026

Yanina Latorre destrozó por completo a Daniela Celis luego de que subiera un video quebrada en llanto porque se le pinchó un neumático y, al intentar cambiarlo, "se me salió una uña".

Al recorrer toda internet, la conductora de El Observador aprovechó para opinar del tema y acudió a su lengua filosa: "¿Por qué se filma? Yo si me pasa eso, lo último que pienso es hacer una historia de Instagram. No es gracioso, de verdad. Es muy bolu.."

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“Si se te pincha una rueda, primero te bajás en una estación de servicio cercana… además, otra cosa Daniela. Si tenés auto, tenés seguro. Todos los seguros tienen auxilio mecánico. Llamás y te mandan un remolque, a lo sumo, lo pagás”, aseguró sin entender el drama detrás de la situación. Además, agregó: "Para mí es una perfo. O sea, no le creo nada”.

Pero, sin lugar a dudas, la frase que más la sacó de quicio fue la siguiente: “Me di cuenta de que tendría que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas para las chicas, porque yo intenté y se me salió la uña”, donde terminó de estallar: “Un curso de cómo ser menos pelotu… deberías hacer vos”.