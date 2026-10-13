El productor televisivo Darío Giordano emitió un comunicado oficial el 12 de octubre de 2026, respondiendo a las declaraciones públicas realizadas por su hijo, Valentín Yankelevich, quien días atrás relató haber sufrido violencia física y psicológica durante su niñez.

En el escrito, Giordano negó rotundamente las acusaciones y recordó que estos hechos ya fueron objeto de una investigación judicial en la que resultó sobreseído en el año 2018. “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, afirmó el productor.

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El viudo de Romina Yan reflexionó sobre la dificultad de reconstruir su vida tras la muerte de su esposa, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. Giordano sostuvo que, en medio de su vulnerabilidad, debió defender su rol como padre frente a críticas externas y situaciones familiares complejas.

No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros, expresó.

El productor enfatizó que no tiene intenciones de iniciar una batalla mediática con su hijo.

No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, aseguró.

Asimismo, pidió perdón por los errores que pudo haber cometido en su crianza, pero insistió en que su silencio no debe ser interpretado como una confirmación de las denuncias en su contra.