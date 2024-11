Después de complicados desafíos, que pusieron a prueba la habilidad de los competidores, el jurado definió la salida de un integrante del reality. En ese contexto, Wanda Nara no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al despedir a este pastelero con muchísimo dolor.

Al comenzar el programa, tres participantes habían quedado en la cuerda floja. “Los pasteleros que están en riesgo son Gastón Edul, Eliana Guercio y Damián De Santo, que ya es habitué de esta zona”, comentó la conductora antes de presentar la prueba: “Hoy van a tener la posibilidad de subir el promedio y llegar más tranquilos a la prueba creativa final”. Tras esta breve introducción, Damián Betular explicó: “Van a tener que pegar esos hexágonos y pentágonos y formar esta pelota de fútbol. De ustedes tres, los dos mejores que lo hagan van a pasar a la siguiente prueba para levantar su promedio. El perdedor queda afuera de esta chance y vuelve a su estación”.

Después de analizar el resultado de los pasteleros, el jurado expresó: “Gastón Edul fue el menos logrado”. Wanda Nara quiso destacar al periodista deportivo y tomó una de las pelotas. Sin embargo, la conductora se confundió y la arrojó al piso esperando que rebotara. Al ver la preparación desparramada por el suelo, Betular cruzó a la empresaria: “No rebota, es de pasta. Es una torta, por favor”. Optimista, Edul quiso devolverle el gesto a Wanda y pidió que le tiraran la pelota para cabecearla, pero cuando esta tocó el suelo se partió, provocando la risa de todos en el estudio.

Puede interesarte

Así las cosas, Nara anunció: “Ahora estamos en la segunda parte de la prueba, vamos a ver quién de ustedes levanta el promedio”. El desafío consistía en decorar una torta como si fuera una cancha de fútbol. Luego de que se consumiera el tiempo, Christophe Krywonis anunció: “Ninguno ganó, uno fue bastante desprolijo, y el otro no terminó. Es un empate para abajo”. El que celebró esta situación fue Edul, quien destacó que se mantenía en la misma posición que sus compañeros.

Damián se despide de la competencia 💔👨‍🍳



🍩 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/peTqfijjob 🧁 Reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/1ghO4CFGe6 — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) November 7, 2024

Luego llegó el turno de la prueba creativa, allí los pasteleros amateurs tuvieron que sacar a relucir su imaginación para recrear una escena con galletitas sobre un recuerdo imborrable del mundial. Las masas de la preparación podían tener distintos sabores, pero lo crucial era que debían tener figuras en relieve, y al menos una decoración en pasta de azúcar, en un cuadro vertical.

Puede interesarte

En un intento por subir su promedio, Damián De Santo presentó la recreación de la atajada de Dibu Martínez en Qatar 2022. Si bien la decoración estuvo acorde al desafío, la cookie tuvo un grave problema en su sabor, al parecer tenía exceso de harina, lo cual hizo que perdiera la textura arenosa. Tras esta situación en la cocción de la galleta, el jurado de Bake Off Famosos decidió que Damián De Santo fuera eliminado de la competencia.

“Creo que hice un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá, son muy talentosos mis compañeros. Gracias a ustedes porque la crítica siempre es constructiva. Amo comer, cocinar, nunca había incursionado en lo dulce y me picó el bichito después de este programa. De acá me llevo amigos, hermosos recuerdos y que voy a poder comer gratis en cada uno de los restaurantes de ustedes”, comentó el actor ante un estudio enmudecido. Mientras tanto, Wanda Nara y Eliana Guercio no paraban de llorar por el dolor que les producía despedir al participante.