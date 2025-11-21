La cantante María Becerra se convirtió en la protagonista de la más reciente edición de Glamour España, donde no solo fue elegida como “Mujer del Año”, sino que también protagonizó una impactante sesión fotográfica que reafirma su estatus como ícono de moda y empoderamiento.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, para la producción, Becerra desfiló una variedad de looks que combinaron delicadeza y carácter. Uno de los outfits destacados fue un conjunto en tonos blanco roto, con un top de punto y espalda descubierta acompañado por una falda voluminosa con pliegues. Un estilo mucho más elegante al que la cantante nos tiene acostumbrados.

a sensual producción de María Becerra/Foto: Agencia NA/Glamour España

Otro de los looks más llamativos fue un vestido corto de encaje translúcido en blanco, con apliques florales y mangas tres cuartos, que la cantante combinó con stilettos negros tradicionales. Esta elección fue un guiño discreto a la feminidad clásica, pero mantuvo un aire atrevido gracias a la transparencia y el diseño.

María Becerra para Glamour España.

En contraste, María apostó también por una estética más rockera: en una de las tomas llevó un top metálico compuesto por chapitas plateadas, posando junto a una rosa blanca, una imagen que proyecta poder y un magnetismo sutil.qk7A6g

Uno de los looks de María Becerra para Glamour España

La belleza de María en la producción fue tan impactante como sus looks. Lució el cabello lacio, con extensiones y raya al medio, junto con un maquillaje neutro que realzó su mirada con pestañas arqueadas y labios de tono rojo suave. Este estilo, equilibrado y refinado, potenció su presencia sin robar protagonismo a la moda.

Puede interesarte

“Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones”, detalló en la entrevista.