Morena Rial abrió las consultas por Instagram y le preguntaron por el tema de los últimos días: la culpabilidad de Aníbal Lotocki en el caso Silvina Luna y Mariano Caprarola, dos de los famosos que operó y murieron en el último mes.

Muchas de las demás víctimas del doctor se encuentran en grave estado de salud, como Gabriela Trenchi, Fran Mariano y Raphael Dufort, quien visitó el living de Mañanísima el pasado viernes y reveló todos los dolores que sufre.

La hija de Jorge Rial emitió una fuerte opinión respecto del cuestionado y denunciado médico, cuya condena a prisión aún no está efectivizada pero sí determinada.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó respondiendo a la consulta de un fan que le preguntaba si le da miedo hacerse “tantas cirugías” después de lo que pasó con Silvina.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”, prosiguió.

“Cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.

“Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, cerró la hija del periodista de espectáculos, polémica.