Tras la tensa discusión, el hombre fue denunciado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial le sacó la licencia de conducir.

Un conductor manejaba distraído con el celular en la mano, un motociclista lo encaró, lo filmó y compartió el video en redes: “Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos”, le cuestionó. Tras la viralizaron, le sacaron la licencia de conducir.

El motociclista viajaba filmando el recorrido cuando se cruzó con la insólita secuencia: “Dejá el celular, hermano, estás pel... con el celular, b..., estás jugando a los jueguitos”, le reclamó el hombre.

Luego de ello continuó el recorrido, pero el conductor del vehículo lo siguió y se le puso al lado. Ante esta situación, el motociclista continuó y le reclamó: “Vas con tu hija“.

UN CONDUCTOR FUE FILMADO JUGANDO CON EL CELULAR MIENTRAS MANEJABA CON SU HIJA EN EL ASIENTO TRASERO



Un motociclista filmó a un conductor que jugaba un jueguito con el celular apoyado sobre el volante mientras circulaba por la calle, con una menor en el asiento trasero. pic.twitter.com/WpW0QppAJA — Perspectiva Sur (@perspectivasur) December 11, 2025

Lejos de intentar terminar con el conflicto en medio de la calle, el hombre que estaba en infracción insultó al motociclista.

“¿A quién le decís imbécil? Vas con tu hija y vas jugando a los jueguitos, ¿por qué te enojas conmigo?“, le cuestionó el hombre que filmaba. El infractor no se quedó y respondió: ”Porque sos un imbécil".

“¿Por qué? Decime, a ver, ¿con qué te falté el respeto? Te duele la verdad. Cuidá a tu hija hermano, esto es una cámara y vas a ver como te filmo la patente y te escracho“, le advirtió.

Además de manejar con la pantalla del teléfono sobre el volante y la menor en el asiento trasero, el conductor tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Es por ello que fue denunciado, lo investigaron y la Agencia Nacional de Seguridad Vial le sacó la licencia de conducir.