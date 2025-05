"No, es todo mentira", aseguró la actriz sobre las supuestas cuotas que debe de su camioneta y agregó: "Mi camioneta está al día".

"Yo ya sé la data que tenés, es el pescadito podrido que mi ex está...", continuó y se atajó antes de que la conductora le hiciera alguna pregunta: "Dejame hablar. Yo tengo la mejor con vos. Más allá de algunas cosas que pasan por malentendidos".

"Vos hiciste una editorial enorme recién con toda la data de mierda que siempre te da mi ex, que es experto en difamarme permanentemente. Dicho esto, es muy doloroso que yo hable así del padre de mi hija, pero yo despecho cero, mi amor. ¿Por qué? Tengo una vida plena, tengo una hija hermosa, tuve una relación con mi Negrito hermoso, que ahora estamos distanciados por cuestiones logísticas, él se va afuera", siguió Callejón.

Puede interesarte

"¿No te separaste?", le preguntó Latorre. "¿Estás esuchando lo que dije? Estoy distanciada", le remarcó enojada. "Bueno, pero no te pongas agresiva, Fernanda. Te estoy preguntando para entender. Porque a veces el distanciamiento es total. Te separás cuando estás de novia", le respondió sin vueltas la rubia.

"Yo no estoy de novia, nunca estuve de novia. Novia, pareja, matrimonio, mi mujer, mi marido, son etiquetas que ya no utilizo. Nosotros somos compañeros de vida. Nosotros fuimos novios en los noventa", acotó María Fernanda.

YANINA LATORRE Y FERNANDA CALLEJON SE CRUZARON EN VIVO pic.twitter.com/sMWe6XiJOo — Paula Bernini (@PaulaBerniniTV) May 19, 2025

Ahí, Latorre consideró picante: "Estás como hiper sensible, no se te puede preguntar nada". "Distanciada no es lo mismo que separada. Estás hablando acá con la protagonista", sostuvo la entrevistada.

"Es difícil dialogar con vos y soy clara para hablar. ¿Estás separada?", le repreguntó la comunicadora. "No, estoy distanciada. Se separan los matrimonios, los novios", le contestó. "No, pará. Eso es porque vos no querés aclarar", opinó Yanina.

María Fernanda Callejón está pasando por un difícil momento personal por dos situaciones que la tienen muy preocupada.

Una que tiene que ver con indirectamente con el conflicto legal con su ex pareja Ricky Diotto y padre de su hija Giovanna y la otra por la fuerte crisis con su actual novio, Fernando Gamboa.

Según comentaron en el ciclo Puro Show (El Trece), la actriz y panelista estaría teniendo problemas para hacer frente a los pagos de las cuotas de la camioneta con la que circula, la cual habría sido parte del arreglo al momento de separarse del padre de su hija.

"Le llegó una intimación para regularizar los pagos y desde la concesionaria advierten que de no hacerlo, se procederá al cobro obligatorio. Pero mientras tanto, hay prohibición para seguir circulando con el vehículo", detalló sobre el inconveniente Fernanda Iglesias.

Puede interesarte

En ese sentido, la periodista aportó datos de la fuerte crisis y rumores de separación que vive la actriz con el ex futbolista Fernando Gamboa tras más de dos años en pareja.

"Me cuentan que estaría en crisis con Fernando Gamboa. Ella vive en Pilar y cuando viene a Capital, siempre se quedaba en la casa de él y ahora se está quedando en un hotel", indicó.

Y apuntó al respecto: "Ya no suben fotos juntos y la semana pasada Fernanda lo dejó de seguir en Instagram y ahora lo volvió a seguir. Algo pasa ahí que ellos no están juntos y hace como un mes".

"A mí alguien allegado a ella me confirman que están separados", concluyó Fernanda Iglesias sobre la separación entre la actriz y el ex futbolista.