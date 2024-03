El tribunal conformado por los jueces penales Norma Senn, Graciela Bressán y Mauricio Martelossi resolvió absolver por insuficiencia probatoria y bajo la figura del “in dubio pro reo” ("en caso de duda, a favor del acusado") a Julián B., por delitos contra la integridad de sexual de su hija.

Este hombre con domicilio en Avellaneda estaba imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por un ascendiente de la pretensa víctima, y por la relación de convivencia preexistente, tratándose de una persona menor de 18 años -hija suya- la supuesta perjudicada.

Puede interesarte

En la sentencia, los magistrados impusieron las costas del juicio al MPA y ordenaron el cese de las restricciones impuestas provisionalmente sobre el encartado, ahora absuelto.

Más allá de que los fundamentos de la decisión estarán disponibles para las partes dentro del plazo de ley, el decisorio fue novedad en la sede tribunalicia de Reconquista toda vez que el fiscal del caso Sebastián Marichal había reclamado una pena de 14 años de prisión efectiva.

Actuaron como abogados defensores del imputado los doctores Andrés Ghío , Ricardo Degumois y Ricardo Degumois (h).

Fundamentos

Ante este nuevo y resonante revés para la Unidad Fiscal Reconquista, apenas terminada la lectura de la sentencia Marichal dijo ante medios de prensa que “no tenemos los fundamentos, por lo tanto no podemos saber exactamente por qué razón lo han absuelto. Nosotros lo acusamos por delitos contra la inseguridad sexual, abusos sexuales”.

El funcionario judicial repasó que el caso surgió en agosto de 2020 en Avellaneda, en un refugio de una familia conviviente, y fue la menor la que hizo la denuncia y la ratificó después.

“Vamos a ver cuál es el punto que consideran que no es suficiente la prueba y cuál es el punto que consideran que ha estado en dudas, digamos, para resolver las dos cuestiones con las cuales se resolvió de esta manera”, anticipó.

Para el fiscal, con las declaraciones de la psicóloga particular de la denunciante, la psicóloga policial, también la psicóloga de la MPA y una trabajadora social del Chaco se puede decir que “hemos tenido suficiente elementos para llegar a juicio”, pero “bueno, el tribunal consideró que no hay suficiente prueba. Vamos a ver por qué, cuál es la prueba que consideran que debería haberse producido y que hubiera sido necesaria".

Consultado sobre las palabras que pronunció la joven ante los jueces ante del fallo, contó que “habló de su impacto. O sea, ella contó lo que le ha generado hasta ahora el proceso penal, lo que influyó en su vida también el hecho de que ella denunció el abuso y en cuanto a sus relaciones familiares, personales”.

Precio a pagar

Para uno de los abogados patrocinantes de Julián B. “esta absolución no debe ser ocasión de escándalo porque, una vez más, los magistrados de la circunscripción están diciendo a través del fallo que no se puede llevar a juicio una causa sustentada en pruebas de cargo que no satisfacen el estándar probatorio para poder romper el estado de inocencia”.

El Dr. Andrés Ghío señaló que “en este caso, la absolución del acusado es el precio que se paga porque la fiscalía, su actuación en la dirección de la investigación, no tuvo en cuenta que no era una causa con proyección de condena. O al menos, debió la fiscalía, como sucede en las causas federales, cuando se percata eso a través de los testimonios, retirar la acusación en medio del juicio, que no sé por qué los fiscales de la circunscripción no lo hacen”.