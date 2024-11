La actriz Eugenia "la China" Suárez y el piloto Franco Colapinto generaron un gran revuelo en las redes sociales después de ser vistos paseando juntos en Madrid. La diferencia de edad de 11 años entre ambos y las críticas hacia la actriz por "irse detrás del chico del momento" fueron algunos de los temas que dominaron la conversación.

El equipo de Colapinto también recibió críticas por no "cuidarlo" mientras se decide su futuro en Williams. Ante esto, el representante del piloto, Jamie Campbell-Walter, se defendió en redes sociales: "Dejen de opinar, dejen de insultar... Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Centrémonos en Las Vegas y en las carreras).



Jamie Campbell-Walter, el representante del piloto, se manifestó en redes sociales sobre el hecho y se dirigió a las críticas que recibió el joven: “Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios”.

Sin embargo, su respuesta generó otra polémica al referirse al encuentro como un "error" que no se repetiría. Por su parte, la China Suárez rompió el silencio y respondió a las críticas con un mensaje contundente: "Yo soy feliz y no jodo a nadie", dejando claro que no le importan las opiniones ajenas.

Puede interesarte

La actriz respondió a un mensaje de apoyo del periodista Luis Corbacho, quien la defendió contra las críticas. La China Suárez demostró que no se dejará afectar por las opiniones negativas y que seguirá adelante con su vida y su relación.