Un efectivo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos fue baleado en el pecho por delincuentes que se movilizaban en una camioneta.

Pasadas las 11.40 de este martes, un negocio en La Matanza se convirtió en un escenario de sangre y violencia. Allí, un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado tras ser atacado por una banda de delincuentes que asaltó una pollería ubicada sobre Ruta 3.

El hecho ocurrió cuando los asaltantes arribaron al comercio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Según los primeros testimonios, el oficial —identificado como Mauro Fabián Molina (42)— se encontraba en el lugar realizando tareas de custodia.

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En circunstancias que aún son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento que terminó de la peor manera: Molina recibió un impacto de arma de fuego directamente en el pecho.

🚨ASESINARON A UN OFICIAL DE PFA EN UN INTENTO DE ROBO DE UNA POLLERÍA EN LA MATANZA🚨 pic.twitter.com/u7Xuur6KPY — Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) April 21, 2026

Tras el disparo, los delincuentes abandonaron la camioneta Amarok en la puerta del local y emprendieron la fuga en un segundo vehículo que los esperaba de apoyo.

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Molina, quien se desempeñaba en la Dirección de Investigación de Delitos Federales - Superintendencia de Delitos Complejos, fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien. A pesar de las maniobras de reanimación y el esfuerzo del equipo médico, las heridas resultaron fatales y se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.