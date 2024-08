Una mujer demostró una valentía extraordinaria al repeler a dos ladrones que intentaron robarle en un Pet Shop de Caseros, utilizando un termo con agua de mate como arma improvisada. Todo el incidente fue capturado por una cámara de seguridad del local.

🚨 AHORA | Le entraron a robar a una mujer en un PETSHOP: los hizo salir con agua caliente del termo.



Ocurrió en Caserospic.twitter.com/fvQVhEzKoU — Nexofin (@Nexofin) August 26, 2024

El viernes, minutos antes de las 9:30 a.m., en un comercio ubicado en Tres de Febrero al 3100, en la localidad de Caseros, al oeste del Conurbano bonaerense, la mujer enfrentó a los delincuentes con gran coraje. Según las imágenes de seguridad, uno de los ladrones se hizo pasar por un cliente y empezó a hacer preguntas sobre collares y cadenas para perros. Mientras tanto, su cómplice entró en el establecimiento y sin previo aviso, empujó a la comerciante hacia el fondo del local.

En medio del caos y los gritos, la mujer, identificada como Alejandra, reaccionó rápidamente. Conscientemente tomó el termo que tenía a mano, lleno de agua para su mate, lo destapó y comenzó a arrojarle el líquido a los ladrones. A pesar de la confusión y el nerviosismo, su reacción logró que los delincuentes se detuvieran por un momento, y finalmente decidieron abandonar el lugar sin llevarse nada.

En una entrevista, Alejandra relató: “Yo estaba realmente asustada, grité mucho. Estaba sola, y en cuanto grité, el primer ladrón me cerró la puerta. Pensé, ‘o soy yo o son ellos’, así que me corrí hacia atrás, me agaché, agarré el termo, lo destapé y se los tiré.”

La mujer también mencionó que había visto un arma de fuego en la cintura de uno de los delincuentes, lo cual aumentó su temor y la motivó a actuar desesperadamente para protegerse.

Gracias a la valentía de Alejandra, el intento de robo no tuvo éxito y ella pudo salir ilesa del incidente.