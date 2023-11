La Policía de Neuquén busca intensamente a Rosana Mabel Artigas, la mujer de Plottier que salió de su casa hace dos días y de la que nada más se supo. Los antecedentes de violencia de parte de su ex pareja generan más preocupación y ansiedad en su familia, que teme lo peor. El Juzgado de Familia había recibido una denuncia a principio de año y dictado una perimetral.

Rosana, de 46 años, falta de su hogar de Plottier desde el pasado miércoles. Fue vista por última vez al salir de su casa alrededor de las 8:30 y ya no se tuvieron noticias de ella, aunque hay testigos que afirman que la vieron entrar a la casa de su ex pareja, principal sospechoso.

"Mi hermana desapareció sin avisarle a sus hijos, apagó su celular", dijo su hermano, que recurrió a los medios para pedir colaboración en la búsqueda. "Tenemos un grupo de la familia con sobrinos y primos, en donde siempre está mandando videos, risas y charlas a la mañana y al mediodía. Estos días no ocurrió nada de eso", afirmó.

Mientras esperan novedades por parte de la Policía, aguardan por la ayuda de la población para resguardar su seguridad. Aclaró que hace un año la mujer se había separado de su pareja, de la que sufrió violencia de género por bastante tiempo. "Nunca se atrevió a contarnos, se guardó todo como hacen muchas mujeres", dijo y agregó que, tras el último episodio de violencia física, tuvo una lesión en el hombro que la obligó a realizarse una cirugía. Fue entonces cuando se animó a denunciar.

"Le dieron una perimetral de 20 días pero quedó en la nada, estuvo mucho tiempo sin ver a su hijo", dijo y agregó que su hermana "tuvo que agachar cabeza para poder volver a verlo". Agregó que el hombre solía manipularla y acosarla a través de redes sociales.

Consultado respecto de causas que involucren a la mujer y su ex, fuentes judiciales confirmaron a LMN que el caso no había llegado a la fiscalía, aunque el Juzgado de Familia N°6 sí recibió una denuncia a inicios de este año y dictó medidas de protección a la víctima, que en este caso fue una restricción de acercamiento (perimetral) que venció en marzo y ya no fue renovada porque las partes no lo requirieron.

En la búsqueda interviene la fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola.

Rosana Mabel es una mujer de contextura robusta, de tez morena y ojos oscuros. Mide 1,52 metros y tiene cabello corto y oscuro. Los denunciantes desconocen qué ropa vestía al momento de la desaparición, pero aclararon que llevaba consigo un teléfono celular, cuyo WhatsApp no registra actividad desde la mañana de su desaparición.

Para cualquier información, piden comunicarse al 299 5312394 o a la Comisaría Séptima, al 299 4933198.