Un submarino que llevaba turistas a visitar los restos del Titanic ha desaparecido en el Océano Atlántico. Cinco tripulantes no han dado señales de vida y se desconoce si había algún pasajero a bordo en el momento de la desaparición

La Guardia Costera de Boston ya ha iniciado las labores de búsqueda y rescate para dar con este sumergible que llevaba “a cinco personas a bordo” en el momento de la desaparición, informó un portavoz de este cuerpo.

Varias compañías organizan viajes de varios días para ver los restos, como OceanGate Expeditions, anunció recientemente en su web y redes sociales que una expedición para ir a ver los restos del Titanic “estaba en marcha”.

Asimismo, la propia empresa confirmó este lunes en un comunicado que estaban haciendo todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación. “Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias”, afirmaron. De la misma manera, también detallaron haber contado con “amplia asistencia” de varias organizaciones gubernamentales y otras empresas para intentar restablecer el contacto con el submarino.

The wreck of the Titanic lies about 400 miles off the coast of Newfoundland. Without any cell towers in the middle of the ocean, we are relying on @Starlink to provide the communications we require throughout this year’s 2023 Titanic Expedition.

